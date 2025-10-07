خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نشست خبری جشنواره شادبوم

عکاس حمیدرضا مهربان
تاریخ انتشار ۱۵ مهر ۱۴۰۴ ۱۳:۱۹
نشست خبری نخستین جشنواره شادبوم صبح سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور محمد یقینی دبیر جشنواره و محمدمهدی ایزدخواه دبیر محتوایی جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

نشست خبری جشنواره شادبوم

۱۵ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۹
برچسب ها: جشنواره ، کودک و نوجوان ، پرچم
نشست خبری جشنواره شادبوم
