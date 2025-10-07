باشگاه خبرنگاران جوان - راضیه زارع با اشاره به اهمیت استراتژیک این محوطه در مطالعه تاریخ تمدن در جنوب فلات ایران اظهار کرد: فصل جدید کاوش‌ها با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و با سرپرستی مشترک دکتر کامیار عبدی و دکتر علیرضا سرداری آغاز شده و با هدف شناسایی لایه‌های ناشناخته، مستندسازی ساختار‌های معماری و تحلیل تحولات شهری در دوره‌های مختلف تمدن عیلامی پیگیری می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا افزود: تل ملیان یکی از مهم‌ترین مراکز آغاز شهرنشینی در فلات ایران است که پیشینه‌ای بیش از ۵۲۰۰ سال دارد. این محوطه، بر پایه کاوش‌های پیشین در دهه ۱۳۵۰ و آثار مکشوفه همچون لوحه‌های مکتوب و بقایای معماری، به‌عنوان شهر باستانی «اَنشان» – پایتخت اولیه عیلامی‌ها – شناخته شده است. این شهر همراه با شوش، یکی از دو مرکز اصلی قلمرو عیلامیان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد محسوب می‌شود.

زارع بیان کرد: هدف‌گذاری کاوش‌های امسال، تمرکز بر هسته مرکزی شهر، بررسی شواهد سکونت در دوره عیلام میانی، و شناسایی لایه‌های زیرین و ساختار‌های دفاعی نظیر بارو و دیوار‌های بزرگ است.

او با بیان اینکه این محوطه قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس را دارد، خاطرنشان کرد: تل ملیان می‌تواند با ثبت و حفاظت اصولی، در کنار آثار بزرگی، چون پاسارگاد و تخت‌جمشید، جایگاهی ویژه در معرفی هویت تاریخی ایران ایفا کند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا در پایان، خواستار همکاری نهاد‌های محلی و مشارکت مردم منطقه در حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند شد.

منبع: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس