سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا از فصل نخست سری کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه تاریخی تل ملیان بیضاء خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راضیه زارع با اشاره به اهمیت استراتژیک این محوطه در مطالعه تاریخ تمدن در جنوب فلات ایران اظهار کرد: فصل جدید کاوش‌ها با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و با سرپرستی مشترک دکتر کامیار عبدی و دکتر علیرضا سرداری آغاز شده و با هدف شناسایی لایه‌های ناشناخته، مستندسازی ساختار‌های معماری و تحلیل تحولات شهری در دوره‌های مختلف تمدن عیلامی پیگیری می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا افزود: تل ملیان یکی از مهم‌ترین مراکز آغاز شهرنشینی در فلات ایران است که پیشینه‌ای بیش از ۵۲۰۰ سال دارد. این محوطه، بر پایه کاوش‌های پیشین در دهه ۱۳۵۰ و آثار مکشوفه همچون لوحه‌های مکتوب و بقایای معماری، به‌عنوان شهر باستانی «اَنشان» – پایتخت اولیه عیلامی‌ها – شناخته شده است. این شهر همراه با شوش، یکی از دو مرکز اصلی قلمرو عیلامیان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد محسوب می‌شود.

زارع بیان کرد: هدف‌گذاری کاوش‌های امسال، تمرکز بر هسته مرکزی شهر، بررسی شواهد سکونت در دوره عیلام میانی، و شناسایی لایه‌های زیرین و ساختار‌های دفاعی نظیر بارو و دیوار‌های بزرگ است.

او با بیان اینکه این محوطه قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس را دارد، خاطرنشان کرد: تل ملیان می‌تواند با ثبت و حفاظت اصولی، در کنار آثار بزرگی، چون پاسارگاد و تخت‌جمشید، جایگاهی ویژه در معرفی هویت تاریخی ایران ایفا کند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا در پایان، خواستار همکاری نهاد‌های محلی و مشارکت مردم منطقه در حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند شد.

منبع: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، کاوش ، شهر بیضا
خبرهای مرتبط
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در حریم درجه یک تخت جمشید برای تعیین دقیق عرصه و حریم آثار
مرمت‌های نوین و توسعه زیرساختی در تخت‌جمشید/۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای میراث جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش بینی تولید بالغ بر ۶۷ هزارتن لوبیا در فارس
بهره‌برداری از مرکز خدمات جامع سلامت شیرخان کندازی در شیراز
افزایش ۷۰ درصدی تولید میوه بِه در بیضا
شیراز در آستانه هفته‌ای با طنین غزل و شکوه حافظ
آخرین اخبار
شیراز در آستانه هفته‌ای با طنین غزل و شکوه حافظ
افزایش ۷۰ درصدی تولید میوه بِه در بیضا
بهره‌برداری از مرکز خدمات جامع سلامت شیرخان کندازی در شیراز
پیش بینی تولید بالغ بر ۶۷ هزارتن لوبیا در فارس
دانشگاه‌ها، بال‌های پرواز و رشد کشور هستند
آیین رونمایی و نقد کتاب مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی اسلام
بیش از ۵۶ هزار درخواست صدور مجوز در فارس از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد
آینده‌ای روشن برای اقشار کم درآمد/ همدلی و حمایت مردم در پروژه‌های خیرین مسکن ساز فارس
رودخانه چنارراهدار، محور تحول شهری شیراز
ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی