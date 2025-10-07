باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی زندی فر روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: با اصلاحات ساختاری و ایمنسازی محورها د ۶ ماهه اخیر، البرز جزو استانهای برتر کشور در کاهش تلفات جادهای بوده است.
وی همچنین از جهش چشمگیر درآمدهای ترانزیتی استان خبر داد و رقم ۶۴۰میلیارد ریال درآمد را برای ۶ ماهه نخست امسال اعلام کرد.
مدیرکل راهداری البرز با اشاره به وضعیت ایمنی استان در سالهای گذشته، اظهار کرد که تعداد فوتیهای سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶ نفر بود که تلاشها منجر به جلوگیری از وقوع حدود ۱۰۰ مورد فوت شده است.
وی گفت: هدف کنونی اداره کل راهداری البرز، کاهش ۳۰ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته است و در زمینه ایمنی تردد موفقیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی کسب شده است.
زندیفر در تشریح موفقیتهای نقطهای، افزود: در محور اشتهارد پس از ۹ ماه کار و اصلاح ۸۰ کیلومتر از مسیر، آمار ۲۳ فوتی به صفر رسیده است ؛همچنین در محور کرج - کندوان، سقوط خودروها از پرتگاه کاهش یافته و ۱۴ نقطه حادثهخیز ایمن سازی شده است.
وی تأکید کرد که تمام آزادراههای استان ایمنسازی شده و تجهیزاتی نظیر آشکارسازها، چراغهای پلیسی، رامبلها و چراغهای چشمکزن نصب شدهاند و تعامل خوبی با پلیس در این حوزه صورت گرفته است.