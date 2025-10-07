بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با بحث راننده محور شدن بیمه مرکزی، انشاءالله با برنامهریزیهایی که در حال انجام است و رئیس کل محترم نیز اعلام فرمودند، از سال آینده این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. البته این امر بستگی به این دارد که بتوانیم آمار و شاخصهای مربوطه را به درستی محاسبه کنیم. کارهای مطالعاتی و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه انجام شده است، اما به دلیل اینکه این موضوع تکلیف قانونی دارد، تفاهمنامهای نیز با پلیس داریم تا بتوانیم اقلام اطلاعاتی لازم را دریافت کنیم و به نحو مناسبی این طرح را اجرایی کنیم.
بستگانی افزود: این تغییر کمک خواهد کرد تا حق بیمه را متناسب با ریسک هر راننده دریافت کنیم و این یک حرکت در جهت اجرای عادلانه قانون خواهد بود.