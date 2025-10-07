باشگاه خبرنگاران جوان - طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) شهر تهران با عنوان «لسانالغیب» امروز (سهشنبه ۱۵ مهرماه) در آستانه روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی رونمایی شد.
در این دیوارنگاره حافظ در کنار شاعرانی همچون نیما یوشیج،هوشنگ ابتهاج، ملک الشعرای بهار، مهدی اخوان ثالث، یوهان ولفگانگ فون گوته شاعر و نویسنده آلمانی، محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، قیصر امینپور، سهراب سپهری، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سپیده کاشانی و طاهره صفارزاده به تصویر کشیده شده که اشعار این شاعران متاثر از اشعار حافظ بوده است.
در توضیح دیوارنگاره «لسانالغیب» بیتی از اشعار شهریار درباره حافظ نوشته شده است: «ثنا خوان توام تا زندهام اما یقین دارم/که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ»
این دیوارنگاره اثری از خانه طراحان انقلاب اسلامی است که توسط سازمان هنری رسانهای اوج نصب و رونمایی شده است.
خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی (۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری) مشهور به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسانالعرفا و ناظمالاولیاء، متخلص به حافظ، شاعر فارسیگوی ایرانی بود. در سدههای هجدهم و نوزدهم میلادی اشعار او را به زبانهای اروپایی نیز ترجمه کردند و نامش به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت، دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است تاکنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوههای گوناگون، به زبان فارسی و دیگر زبان های جهان منتشر شده است.
۲۰ مهر در تقویم رسمی کشور روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده است و هر سال در این روز، مراسم بزرگداشت حافظ در آرامگاهش در شیراز با حضور شاعران و پژوهشگران برگزار میشود.