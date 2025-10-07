فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری اعضای باند ۹ نفره سارقان و مالخران قطعات و محتویات خودرو و کشف ۳۷ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_غلامرضا براتی،فرمانده انتظامی شهرستان قم  امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت:اعضای باند ۹ نفره سارقان و مالخران قطعات و محتویات خودرو دستگیر شدند.

او افزود: متهمان تا کنون ۳۷ فقره سرقت در این رابطه اعتراف کرده‌اند.

 

 

