فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری اعضای باند ۹ نفره سارقان و مالخران قطعات و محتویات خودرو و کشف ۳۷ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646_\u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0628\u0631\u0627\u062a\u06cc\u060c\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0645\u00a0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f \u06f9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0633\u0627\u0631\u0642\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0627\u0644\u062e\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0637\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0645\u062d\u062a\u0648\u06cc\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u0648 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u062a\u0647\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f3\u06f7 \u0641\u0642\u0631\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n