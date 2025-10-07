باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فرامرزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، در مجموع ۵۶ هزار و ۲۳۷ فقره درخواست صدور مجوز توسط متقاضیان کسب‌وکار در استان فارس از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده است.

او افزود: از این تعداد، ۳۲ هزار و ۴۹۹ فقره (۵۸ درصد) از نوع ثبت‌محور و ۲۳ هزار و ۷۳۷ فقره (۴۲ درصد) از نوع تأیید‌محور بوده است. همچنین ۹۶ درصد از درخواست‌ها (۵۴ هزار و ۵۰ فقره) توسط اشخاص حقیقی و ۴ درصد (۲۱۸۰ فقره) توسط اشخاص حقوقی ثبت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: ۶۹ درصد از درخواست‌های مجوز (۳۷ هزار و ۹۲۰ فقره) توسط آقایان و ۳۱ درصد (۱۷ هزار و ۱۰۶ فقره) توسط بانوان در سامانه ثبت شده است.

فرامرزی در ادامه خاطرنشان کرد: طی این بازه زمانی، از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، ۴۲ هزار و ۵۹ فقره (۷۵ درصد) منجر به صدور مجوز شده، ۸۴۴۷ فقره (۱۵ درصد) به عدم صدور مجوز انجامیده و ۱۰۳۹ فقره (۰.۲ درصد) نیز به دلیل انصراف متقاضی از ادامه فرایند خارج شده است. همچنین ۱۳۶۹ فقره (۲.۴ درصد) در انتظار پاسخ استعلام از دستگاه‌ها، ۱۲۵۷ فقره (۲.۲ درصد) در انتظار تأیید مدارک و ۲۰۰۰ فقره (۴ درصد) در انتظار تکمیل مدارک از سوی متقاضیان قرار دارند.

او در تبیین عملکرد دستگاه‌های پرتقاضا در صدور مجوز گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس با ۱۲ هزار و ۴۴ درخواست (۲۱.۴ درصد) در رتبه نخست قرار دارد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۴۹۴ درخواست (۱۳.۳ درصد) در رتبه دوم، اداره کل جهاد کشاورزی با ۷۲۴۵ درخواست (۱۳ درصد) در رتبه سوم، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۶۴۳ درخواست (۵ درصد) در رتبه چهارم و سازمان نظام پزشکی با ۲۴۸۶ درخواست (۴.۴ درصد) در رتبه پنجم دستگاه‌های پرتقاضا قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تصریح کرد: از نظر نسبت صدور مجوزها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با ۹۳ درصد در رتبه نخست، اتاق اصناف مرکز استان با ۷۸ درصد در رتبه دوم و سازمان نظام پزشکی با ۷۰ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

به گفته فرامرزی، در میان شهرستان‌های استان نیز شیراز با ۱۹ هزار و ۲۵۶ درخواست (۳۴ درصد) بیشترین سهم را در ثبت درخواست‌های مجوز به خود اختصاص داده است و پس از آن شهرستان‌های مرودشت، داراب، جهرم، کازرون و آباده با مجموع بیش از ۲۰ درصد درخواست‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص پاسخگویی به موقع از سوی مراجع صدور مجوز، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با کاهش زمان بررسی و تأیید مدارک و تسریع در پاسخ به استعلام‌ها از طریق درگاه‌های تخصصی خود، فرایند صدور مجوز‌ها را روان‌تر و کارآمدتر کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از متقاضیان صدور مجوز خواست؛ پیش از ثبت درخواست، شرایط و مدارک لازم هر مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها مطالعه و مستندات مورد نیاز را به موقع بارگذاری کنند تا از تأخیر‌های احتمالی در فرایند صدور جلوگیری شود.