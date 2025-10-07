مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل گفت: ۸۶ هزار اردبیلی زیرپوشش این صندوق هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علوی امروز در آیین گرامیداشت روز روستا و عشایر و تجلیل از دهیاران بخش مرکزی شهرستان خلخال گفت: طی ۲۰ سال فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت روستاییان و عشایر استان زیرپوشش این صندوق قرار گرفته‌اند.

او افزود: از مجموع ۱۳ هزار و ۶۸۳ نفر جمعیت روستایی و عشایری شهرستان خلخال نیز فقط ۶ هزار و ۷۷۳ نفر و به عبارتی (۴۷ درصد) افراد واجد شرایط زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل با بیان اینکه ضریب بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اردبیل پایین است، گفت: در بین شهرستان‌های استان نیز ضریب بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شهرستان خلخال در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

او با اشاره به مزایای استفاده از این بیمه، بیان کرد: دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگی از جمله مزایای صندوق بیمه است و محدودیتی در پوشش بیمه‌ای متقاضیان از سن ۱۸ تا ۵۰ سالگی وجود ندارد.

علوی با بیان اینکه دو سوم هزینه‌های بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از طریق دولت تامین می‌شود، گفت: دولت با تقبل بخشی از هزینه بیمه روستائیان و عشایر دنبال زیرپوشش قرار دادن تمام روستاییان، کشاورزان و عشایر است تا این قشر از مزایای لازم در صندوق بیمه بهره‌مند شوند.

او در ادامه با اشاره به تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از سال ۱۳۸۴ گفت: بیمه اجتماعی روستاییان با هدف عبور از کمک‌های حمایتی به خدمات بیمه‌ای برای حفظ عزت خانواده‌ها و تامین معیشت آنها تشکیل شده تا افراد دیگر نیاز به اثبات فقر خود نداشته باشند.

منبع: ایرنا