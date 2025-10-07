مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل گفت: ۸۶ هزار اردبیلی زیرپوشش این صندوق هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علوی امروز در آیین گرامیداشت روز روستا و عشایر و تجلیل از دهیاران بخش مرکزی شهرستان خلخال گفت: طی ۲۰ سال فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل در حال حاضر ۴۸ درصد جمعیت روستاییان و عشایر استان زیرپوشش این صندوق قرار گرفته‌اند.

او افزود: از مجموع ۱۳ هزار و ۶۸۳ نفر جمعیت روستایی و عشایری شهرستان خلخال نیز فقط ۶ هزار و ۷۷۳ نفر و به عبارتی (۴۷ درصد) افراد واجد شرایط زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل با بیان اینکه ضریب بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اردبیل پایین است، گفت: در بین شهرستان‌های استان نیز ضریب بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شهرستان خلخال در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

او با اشاره به مزایای استفاده از این بیمه، بیان کرد: دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگی از جمله مزایای صندوق بیمه است و محدودیتی در پوشش بیمه‌ای متقاضیان از سن ۱۸ تا ۵۰ سالگی وجود ندارد.

علوی با بیان اینکه دو سوم هزینه‌های بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از طریق دولت تامین می‌شود، گفت: دولت با تقبل بخشی از هزینه بیمه روستائیان و عشایر دنبال زیرپوشش قرار دادن تمام روستاییان، کشاورزان و عشایر است تا این قشر از مزایای لازم در صندوق بیمه بهره‌مند شوند.

او در ادامه با اشاره به تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از سال ۱۳۸۴ گفت: بیمه اجتماعی روستاییان با هدف عبور از کمک‌های حمایتی به خدمات بیمه‌ای برای حفظ عزت خانواده‌ها و تامین معیشت آنها تشکیل شده تا افراد دیگر نیاز به اثبات فقر خود نداشته باشند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: روز روستا و عشایر ، صندوق بیمه روستایی و عشایر ، از کارافتادگی
خبرهای مرتبط
مدیر کل بیمه سلامت اردبیل؛
59 درصد جمعیت اردبیل تحت پوشش بیمه سلامت هستند
جذب ۱۸ هزار نفر در صندوق بیمه روستاییان اردبیل در دستور کار است
پوشش بیمه ۱۰ هزار نفر در روستا‌های اردبیل هدفگذاری شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روند ساخت مسکن در شهر‌های استان اردبیل مطلوب است
آخرین اخبار
روند ساخت مسکن در شهر‌های استان اردبیل مطلوب است
کاوش باستان‌شناسی در تپه تاریخی بی‌باغلی شهرستان بیله‌سوار