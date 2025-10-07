بسیاری از پلاک‌های تهران خارج از شهر تهران معاینه فنی می‌گیرند و فقط ۳۷ درصد از مشمولین تهران در مراکز معاینه فنی تهران معاینه فنی می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: کم کم به فصل سرما و آلودگی هوا نزدیک می‌شویم؛ برخی مسئولان نیز آماده می‌شوند که بگویند غافلگیر شده‌ایم اما به دنبال رفع مشکلات نیستند. باید معاینه فنی خودروهای با پلاک شهرستان فقط در یک بازه زمانی انجام شود؛ همچنین بسیاری از پلاک‌های تهران هم خارج از شهر تهران معاینه فنی می‌گیرند. 

وی ادامه داد: فقط ۳۷ درصد از مشمولین تهران در خود تهران معاینه فنی می‌گیرند؛ اما آقایان برای این موضوع فکری نمی‌کنند. اگر قانون اجازه می‌داد خودمان بارها فکری کرده بودیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌هایی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید نوع معاینه فنی‌شان متفاوت باشد و هر ۶ ماه یک بار باید معاینه فنی بدهند، تصریح کرد: در تهران ۴ مرکز معاینه فنی و ۲ مرکز خصوصی معاینه فنی جدید ایجاد شده و یک مرکز دیگر در منطقه ۱۴ تا پایان سال اضافه می‌شود؛ شهرداری و شورا آن کاری که باید را انجام داده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: خودروهای زیر ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند؛ اما برخی‌ها برای تخفیف معاینه فنی برتر از این مسئله استفاده می‌کنند؛ جالب این است که ۲۵ درصد از خودروهای زیر ۴ سال ساخت در معاینه فنی برتر مردود می‌شوند؛ دولت باید این موضوع را پیگیری کند که چرا این همه خودروهای بی کیفیت تولید می‌شود؟ این‌ها مسائل مهمی است که باید به آن پرداخت شود. 

در ادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود خاطرنشان کرد: تهران که نزدیک به ۳۰۰ سال پایتخت کشور و ام‌القرای جهان اسلام است، تنها تهران قاجار و حصار ناصری و شاه طهماسب نیست و تهران انقلاب اسلامی نیز هست.

وی افزود: باید نگاه ویژه‌ای به مکان رویدادهای انقلاب اسلامی داشته باشیم؛ برای مثال می‌توان در کمیته گردشگری و سازمان های مرتبط در شهرداری و دستگاه های دولتی به ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی توجه کرد. نمای آن در حال تخریب است. خاطره انگیزترین صحنه‌ها در این ساختمان رقم خورده و باید به آن توجه کرد.

نادعلی ادامه داد: هراز گاهی جلسات خبرگان و مجلس دانش آموزی در آن برگزار می شد؛ اما به دلیل بی توجهی اندک اندک در حال تخریب است و باید به آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه خانه شیخ فضل الله نوری هم باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: این خانه که بودجه زیادی برای آن از ابتدای دوره نظر گرفتیم، باید مرمت شود. به نظر می رسد که کوتاهی و کم کاری کرده‌ایم و باید به اولویت های انقلاب اسلامی توجه کرد.

برچسب ها: معاینه فنی ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
تهران صاحب متولی گردشگری شد
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:
تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
آخرین اخبار
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد؛ آغاز فصلی نو در مدیریت میراث شهری
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سفر به ایران برای قصاص برادر
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاهده و تصویربرداری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه
جزئیات تعریض خیابان پیروزی/ پارک جنگلی سرخه حصار ایمن‌ شد
اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران معرفی شدند
ممنوع‌الورودی ناظران نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها
ثبت‌نام پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور آغاز شد
تعیین تکلیف بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران
خط تلفن مزاحمین اورژانس و آتش نشانی قطع شد
ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در شش ماه اول سال
تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک‌ تهران در پایتخت معاینه فنی می‌گیرند
دادستان کل کشور: عزم دستگاه قضا تعقیب کیفری و مطالبه خسارت از عاملان جنگ ۱۲ روزه است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است