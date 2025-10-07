باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: کم کم به فصل سرما و آلودگی هوا نزدیک میشویم؛ برخی مسئولان نیز آماده میشوند که بگویند غافلگیر شدهایم اما به دنبال رفع مشکلات نیستند. باید معاینه فنی خودروهای با پلاک شهرستان فقط در یک بازه زمانی انجام شود؛ همچنین بسیاری از پلاکهای تهران هم خارج از شهر تهران معاینه فنی میگیرند.
وی ادامه داد: فقط ۳۷ درصد از مشمولین تهران در خود تهران معاینه فنی میگیرند؛ اما آقایان برای این موضوع فکری نمیکنند. اگر قانون اجازه میداد خودمان بارها فکری کرده بودیم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسیهایی که از پلتفرمهای اینترنتی استفاده میکنند باید نوع معاینه فنیشان متفاوت باشد و هر ۶ ماه یک بار باید معاینه فنی بدهند، تصریح کرد: در تهران ۴ مرکز معاینه فنی و ۲ مرکز خصوصی معاینه فنی جدید ایجاد شده و یک مرکز دیگر در منطقه ۱۴ تا پایان سال اضافه میشود؛ شهرداری و شورا آن کاری که باید را انجام دادهاند.
وی همچنین تأکید کرد: خودروهای زیر ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند؛ اما برخیها برای تخفیف معاینه فنی برتر از این مسئله استفاده میکنند؛ جالب این است که ۲۵ درصد از خودروهای زیر ۴ سال ساخت در معاینه فنی برتر مردود میشوند؛ دولت باید این موضوع را پیگیری کند که چرا این همه خودروهای بی کیفیت تولید میشود؟ اینها مسائل مهمی است که باید به آن پرداخت شود.
در ادامه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود خاطرنشان کرد: تهران که نزدیک به ۳۰۰ سال پایتخت کشور و امالقرای جهان اسلام است، تنها تهران قاجار و حصار ناصری و شاه طهماسب نیست و تهران انقلاب اسلامی نیز هست.
وی افزود: باید نگاه ویژهای به مکان رویدادهای انقلاب اسلامی داشته باشیم؛ برای مثال میتوان در کمیته گردشگری و سازمان های مرتبط در شهرداری و دستگاه های دولتی به ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی توجه کرد. نمای آن در حال تخریب است. خاطره انگیزترین صحنهها در این ساختمان رقم خورده و باید به آن توجه کرد.
نادعلی ادامه داد: هراز گاهی جلسات خبرگان و مجلس دانش آموزی در آن برگزار می شد؛ اما به دلیل بی توجهی اندک اندک در حال تخریب است و باید به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه خانه شیخ فضل الله نوری هم باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: این خانه که بودجه زیادی برای آن از ابتدای دوره نظر گرفتیم، باید مرمت شود. به نظر می رسد که کوتاهی و کم کاری کردهایم و باید به اولویت های انقلاب اسلامی توجه کرد.