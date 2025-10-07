باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه و مهاجران اردن روز سه‌شنبه از ورود ۱۳۱ فعال از کاروان دریایی «صمود» که هفته گذشته توسط اسرائیل در حین انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه توقیف شده بود، خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در میان این فعالان، شهروندانی از بحرین، تونس، الجزایر، عمان، کویت، لیبی، پاکستان، ترکیه، آرژانتین، استرالیا، برزیل، کلمبیا، جمهوری چک، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، صربستان، آفریقای جنوبی، سوئیس، انگلیس، ایالات متحده و اروگوئه حضور دارند.

علاوه بر این، ۱۷۱ فعال دیگر روز گذشته از اسرائیل به یونان و اسلواکی فرستاده شده بودند که گرتا تونبرگ، کنشگر سوئدی نیز در میان آنان بود. پس از گزارش‌ها درباره آزار و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان توسط مقامات اسرائیلی، وزارت امور خارجه اسرائیل مدعی شد این اتهامات «دروغ‌های بی‌شرمانه» است.

منبع: رویترز