باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه فراتر در ادامه پخش آثار پرمخاطب بینالمللی، فصل دوم سریال «هانا» (محصول ۲۰۲۳) را در قالب مجموعهای هیجانانگیز و پرتعلیق به جدول پخش خود افزوده است.
این مجموعه که به کارگردانی سارا آدینا اسمیت ساخته شده، داستان دختری جوان را روایت میکند که در دل برنامهای مخفیانه از سوی دولت، برای انجام مأموریتهای ویژه آموزش دیده و حال در تلاش است تا هویت واقعی خود را بازیابد.
«هانا» با ترکیبی از هیجان، معما و درام انسانی، توانسته نظر مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان جلب کند و از آثار مطرح در ژانر جاسوسی مدرن به شمار میآید.
پخش فصل دوم این سریال هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه فراتر انجام میشود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود. همچنین بازپخش سریال در طول هفته در زمانهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱:۰۰ بامداد، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰، دوشنبه و سهشنبه ساعت ۵:۳۰ صبح و سهشنبه و چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در نظر گرفته شده است.
شبکه فراتر با پخش آثار باکیفیت جهانی، تماشای تلویزیون را برای علاقهمندان به ژانرهای متنوع، تجربهای تازه و سینمایی رقم میزند.