برای مقابله با فناوری‌های نوین نظامی، توسعه نسل جدیدی از پرنده‌های مجهز به هوش مصنوعی که می‌توانند بدون خلبان و با ریسک‌پذیری بالا پرواز کنند، اولویت پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مک‌مولن خلبان آمریکایی اکنون در حال آموزش پرواز در کنار XQ-58 است، پهپادی که توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود. مک‌مولن توضیح می‌دهد که او در چندین مأموریت برای حفظ ایمنی، در کنار این پهپاد پرواز کرده و به‌طور مداوم با سیستم خودران درون آن پیام‌هایی را رد و بدل می‌کند.

او اعتراف می‌کند که مانور دادن در کنار یک پهپاد با هدایت هوش مصنوعی، کمی نیاز به عادت کردن دارد و می‌گوید: «ما انسان‌ها بسیار روان پرواز می‌کنیم، اما این پهپاد می‌تواند کمی سریع‌تر و ناگهانی‌تر از یک خلبان انسان اوج بگیرد و بپیچد. پرواز شاید کمی خشن‌تر باشد، اما انسانی در آن نیست.»

هوش مصنوعی در این پهپاد قرار داده شده و اکنون در حال یادگیری نحوه جنگیدن است. یکی از وضایف این هوش مصنوعی می‌تواند رهگیری یک هواپیمای دشمن باشد؛ به همین منظور اکنون برخی از اصول اولیه درگیری هوایی که خلبان‌ها نیز هنگام یادگیری پرواز آموزش می‌بینند، به آن آموزش داده شده است. علاوه بر این XQ-58 مانند یک موشک پرتاب می‌شود، اما مدلی که در مقیاس کامل آن است برای اولین بار در ماه اوت از روی باند پرواز بلند شده است.

آدریان اسپین، رئیس فرماندهی نبرد هوایی ایالات متحده، در حال تدوین برنامه‌هایی برای عملیات پهپادهای هوش مصنوعی در کنار هواپیماهای سرنشین‌دار است. به گفته او امروزه پهپادهای هوش مصنوعی می‌توانند طبق دستورالعمل، حمله‌ای را بر روی مجموعه‌ای پیچیده از اهداف انجام دهند و حتی به سلاح مجهز شوند.

یک جنگنده F-16 با هدایت هوش مصنوعی، پیش از این در یک داگ‌فایت در برابر یک خلبان جنگنده باتجربه، توانایی خود را نشان داده است. در مرکز تاپ گان هوش مصنوعی، جنگنده‌های F-16 دیگری برای نبردی واقع‌بینانه‌تر در حال طراحی مجدد هستند. این هواپیماها همچنان دارای کابین خلبان و یک خلبان هستند که می‌تواند سیستم هوش مصنوعی «اتصال و اجرا» (Plug-and-play) را فعال کند و سپس به عنوان یک خلبان که صرفا برای مواقع اضطراری حضور دارد در هواپیما باقی بماند.

هنگامی که از مک‌مولن سؤال شد که آیا با فعال شدن هوش مصنوعی، کنترل فیزیکی از دست خلبان خارج می‌شود، او پاسخ داد: «بله، آن‌ها سیستم را نظارت می‌کنند و آماده هستند تا در یک لحظه کنترل را در دست بگیرند. اما هواپیماهای واقعی سرنشین‌داری در آنجا خواهند بود که هوش مصنوعی در مقابل آن‌ها بجنگد. این جت‌ها توسط خلبانان جنگنده واقعی هدایت می‌شوند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا از هوش مصنوعی پیشی بگیرند.»

سپهبد بازنشسته نیروی هوایی، کلینت هینوت، می‌گوید این انقلابی است که از سر ضرورت متولد شده است. او معتقد است نیروی هوایی برای مدت طولانی نیازی به تغییر نداشت، اما اکنون نیاز به تغییر دارد.

پهپادهای هوش مصنوعی حدود نصف طول یک جت جنگنده سرنشین‌دار را دارند و هزینه هر کدام بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار، یعنی یک چهارم یک جنگنده کلاسیک است؛ بنابراین، می‌توان بدون ورشکستگی هواپیماهای بیشتری خریداری کرد و به میدان فرستاد. نکته کلیدی هم این است: انسانی در آن وجود ندارد که نگران زنده ماندنش باشیم.

تصمیم‌گیری‌ برای مرگ و زندگی

اسپین بر این باور است که قطعاً هوش مصنوعی قرار نیست در مورد مرگ و زندگی تصمیمی بگیرد. این انسان است که به هوش مصنوعی برای گرفتن تصمیم در مورد مرگ و زندگی آزادی عمل می‌دهد. اما هینوت بر این باور است که ارتش‌ها در سراسر جهان، به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند که به ماشین‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی آزادی عمل بیشتری بدهند.

اسپین می‌گوید اگر اجازه دهند هوش مصنوعی این تصمیمات را بگیرد به ضرر خودشان تمام خواهد شد. او توضیح داد که هوش مصنوعی می‌تواند فریب بخورد، تحت فشار قرار گیرد و نتایج اشتباهی به بار آورد. همچنین پیش از این شاهد بوده‌ایم که هوش مصنوعی قادر به توهم زدن است؛ بنابراین، این فناوری تضمین موفقیت نیست، اما آنچه موفقیت را تضمین می‌کند این است که کاری را بسیار سریع انجام خواهد داد.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: هواپیمای جنگی ، جنگنده پیشرفته
خبرهای مرتبط
پرنده‌ تک‌بالی که معادلات جنگی را تغییر خواهد داد
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
علیه خودش میشه استفاده کرد،ولی اگر هوش مصنوعی خودکار قفلی بزنه رو آدما چه مصیبتی بپا بشه،پس محدودیت های لازم که نه واجبه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
یواش یواش داره واقعی میشه این فیلمای علمی تخیلی خداییش یهو هوش مصنوعی تشخیص بده آدما بیخودی با هم جنگیدن بزار بزنم سیراب شیردونشون کنم اون موقع س ک واویلا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابیپ
۰۶:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
ایران هم بسازد
۳
۲
پاسخ دادن
United States of America
پورولی
۰۱:۴۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگه با هوش مصنوعی هم باشه این مطلب را فراموش نکنید که پشت سر تمامیت علم جهان انسان بوده وهستند واگه بتوان به سرور دستور دهنده هوش مصنوعی دسترسی پیدا کرد باهمان شعه پرنده می‌توان علیه خودشان استفاده نظامی نمود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
ایران انواع لوازم شگفت انگیز برا دشمن داره،آبی خاکی هوایی زیر زمینی ،زیر ،،،،
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
چین قدرت شرق
۱۶:۲۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
در هوش مصنوعی چین پیشرفته تر از آمریکاست و زودتر و کم هزینه تر این نوع پهپادها را ساخته و روانه بازار تجاری و نظامی جهان خواهد کرد
۱
۰
پاسخ دادن
بازی تمام شد آقای گروسی!
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
نارضایتی معلمان نسبت به اجرای اجباری ثبت سامانه‌ای حضور در مدارس سعودی
طوفان اکتبر و تولد اسرائیلی جدید: از خودبیزاری تا چالش هویت
آخرین اخبار
طوفان اکتبر و تولد اسرائیلی جدید: از خودبیزاری تا چالش هویت
نارضایتی معلمان نسبت به اجرای اجباری ثبت سامانه‌ای حضور در مدارس سعودی
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
بازی تمام شد آقای گروسی!
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
وقتی سهراب سپهری از نیویورک فرار کرد
پادزهری که مرتضی آوینی ندید
رسانه‌های آمریکایی در عمیق‌ترین بحران بی‌اعتمادی فرو رفتند
کنفرانس آلمان را با «مادری» تاخت زدم!
با این راه‌حل «دیسگرافیا» فراری می‌شود
مسلمان شدن کاپیتان ایتالیایی صمود در زندان صهیونیست‌ها
روباتی که با هکرها و دزدان خانه مقابله می‌کند
جهان علیه اسرائیل؛ آنچه سنوار می‌دانست
نسل جدید جنگنده‌های بدون خلبان وارد میدان می‌شوند
پاییز، فصل قصه‌های تازه برای سالمندان
سفیر، تاجر، جاسوس: زندگی پرماجرای سِر گور اوزلی در ایران