باشگاه خبرنگاران جوان - مک‌مولن خلبان آمریکایی اکنون در حال آموزش پرواز در کنار XQ-58 است، پهپادی که توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود. مک‌مولن توضیح می‌دهد که او در چندین مأموریت برای حفظ ایمنی، در کنار این پهپاد پرواز کرده و به‌طور مداوم با سیستم خودران درون آن پیام‌هایی را رد و بدل می‌کند.

او اعتراف می‌کند که مانور دادن در کنار یک پهپاد با هدایت هوش مصنوعی، کمی نیاز به عادت کردن دارد و می‌گوید: «ما انسان‌ها بسیار روان پرواز می‌کنیم، اما این پهپاد می‌تواند کمی سریع‌تر و ناگهانی‌تر از یک خلبان انسان اوج بگیرد و بپیچد. پرواز شاید کمی خشن‌تر باشد، اما انسانی در آن نیست.»

هوش مصنوعی در این پهپاد قرار داده شده و اکنون در حال یادگیری نحوه جنگیدن است. یکی از وضایف این هوش مصنوعی می‌تواند رهگیری یک هواپیمای دشمن باشد؛ به همین منظور اکنون برخی از اصول اولیه درگیری هوایی که خلبان‌ها نیز هنگام یادگیری پرواز آموزش می‌بینند، به آن آموزش داده شده است. علاوه بر این XQ-58 مانند یک موشک پرتاب می‌شود، اما مدلی که در مقیاس کامل آن است برای اولین بار در ماه اوت از روی باند پرواز بلند شده است.

آدریان اسپین، رئیس فرماندهی نبرد هوایی ایالات متحده، در حال تدوین برنامه‌هایی برای عملیات پهپادهای هوش مصنوعی در کنار هواپیماهای سرنشین‌دار است. به گفته او امروزه پهپادهای هوش مصنوعی می‌توانند طبق دستورالعمل، حمله‌ای را بر روی مجموعه‌ای پیچیده از اهداف انجام دهند و حتی به سلاح مجهز شوند.

یک جنگنده F-16 با هدایت هوش مصنوعی، پیش از این در یک داگ‌فایت در برابر یک خلبان جنگنده باتجربه، توانایی خود را نشان داده است. در مرکز تاپ گان هوش مصنوعی، جنگنده‌های F-16 دیگری برای نبردی واقع‌بینانه‌تر در حال طراحی مجدد هستند. این هواپیماها همچنان دارای کابین خلبان و یک خلبان هستند که می‌تواند سیستم هوش مصنوعی «اتصال و اجرا» (Plug-and-play) را فعال کند و سپس به عنوان یک خلبان که صرفا برای مواقع اضطراری حضور دارد در هواپیما باقی بماند.

هنگامی که از مک‌مولن سؤال شد که آیا با فعال شدن هوش مصنوعی، کنترل فیزیکی از دست خلبان خارج می‌شود، او پاسخ داد: «بله، آن‌ها سیستم را نظارت می‌کنند و آماده هستند تا در یک لحظه کنترل را در دست بگیرند. اما هواپیماهای واقعی سرنشین‌داری در آنجا خواهند بود که هوش مصنوعی در مقابل آن‌ها بجنگد. این جت‌ها توسط خلبانان جنگنده واقعی هدایت می‌شوند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا از هوش مصنوعی پیشی بگیرند.»

سپهبد بازنشسته نیروی هوایی، کلینت هینوت، می‌گوید این انقلابی است که از سر ضرورت متولد شده است. او معتقد است نیروی هوایی برای مدت طولانی نیازی به تغییر نداشت، اما اکنون نیاز به تغییر دارد.

پهپادهای هوش مصنوعی حدود نصف طول یک جت جنگنده سرنشین‌دار را دارند و هزینه هر کدام بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار، یعنی یک چهارم یک جنگنده کلاسیک است؛ بنابراین، می‌توان بدون ورشکستگی هواپیماهای بیشتری خریداری کرد و به میدان فرستاد. نکته کلیدی هم این است: انسانی در آن وجود ندارد که نگران زنده ماندنش باشیم.

تصمیم‌گیری‌ برای مرگ و زندگی

اسپین بر این باور است که قطعاً هوش مصنوعی قرار نیست در مورد مرگ و زندگی تصمیمی بگیرد. این انسان است که به هوش مصنوعی برای گرفتن تصمیم در مورد مرگ و زندگی آزادی عمل می‌دهد. اما هینوت بر این باور است که ارتش‌ها در سراسر جهان، به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند که به ماشین‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی آزادی عمل بیشتری بدهند.

اسپین می‌گوید اگر اجازه دهند هوش مصنوعی این تصمیمات را بگیرد به ضرر خودشان تمام خواهد شد. او توضیح داد که هوش مصنوعی می‌تواند فریب بخورد، تحت فشار قرار گیرد و نتایج اشتباهی به بار آورد. همچنین پیش از این شاهد بوده‌ایم که هوش مصنوعی قادر به توهم زدن است؛ بنابراین، این فناوری تضمین موفقیت نیست، اما آنچه موفقیت را تضمین می‌کند این است که کاری را بسیار سریع انجام خواهد داد.

منبع: خبر آنلاین