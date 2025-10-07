باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با روز جهانی کودک، مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» در ویژه‌برنامه‌ای متفاوت، میزبان چهره‌های خاطره‌انگیز دوران کودکی مخاطبان خواهد بود.

در این ویژه‌برنامه، چهارشنبه ۱۶ مهر مجریان محبوب و ماندگار تلویزیون، گیتی خامنه و الهه رضایی، و در ادامه پنجشنبه ۱۷ مهر، مریم وطن‌پور و فاطمه امینی به عنوان سرگروه در کنار نوجوانان شرکت‌کننده حضور خواهند داشت.

«دو نقطه» که این روزها با عنوان «فصل ایران» روی آنتن شبکه دو سیماست، با محوریت وطن، ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی، تلاش می‌کند ضمن ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، پیوند نسل جدید با زبان فارسی و ارزش‌های فرهنگی ایران را تقویت کند.

این مسابقه با حضور ۸۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی برگزار می‌شود و در هر قسمت، رقابت‌هایی پرهیجان میان شرکت‌کنندگان با سرگروهی چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون جریان دارد.

«دو نقطه» محصول گروه اجتماعی ـ اقتصادی شبکه دو به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است. برنامه‌ای که مانند فصل گذشته، ترکیبی جذاب از سرگرمی، رقابت و پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

مسابقه «دونقطه» سه‌شنبه تا جمعه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و تکرار آن نیز فردای همان روز در ساعات ۳ بامداد، 10:30 صبح و 14:15 روی آنتن خواهد رفت.