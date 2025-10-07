برترین‌های پیکار‌های ووشو ساندای نوجوانان و جوانان دختر استان مازندران مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - برترین‌های پیکار‌های ووشو ساندای نوجوانان و جوانان دختر استان مازندران به مدت یک روز و با میزبانی هیات ووشو شهرستان بابلسر در سالن حضرت زینب (س) دانشگاه مازندران برگزار شد.

نفرات برتر ۸ وزن برگزار شده پیکار‌های ووشو ساندای نوجوانان و جوانان دختر استان مازندران در بخش بانوان به شرح ذیل معرفی شدند:

رده سنی نوجوانان

وزن ۴۲- کیلوگرم

اول: محیا نعمتی

دوم: درنار ملکی

سوم مشترک: دیلا اسدیان و معصومه کاویانپور

وزن ۴۵- کیلوگرم

اول: درناز ملکی

دوم: رقیه محسنی نیا

سوم: سدنا عباسپور و الینا جعفرنژاد

وزن ۴۸- کیلوگرم:

اول: دینا نجار

دوم: باران دیوسالار

سوم: ساینا دهقانی و مهسا قربانی

نوجوانان ۵۲- کیلوگرم

اول: نیایش مراد جعفری

دوم: سامیتا سهرابی

سوم: ماه تینا اصغرپور و فاطمه دیوسالار

رده سنی جوانان

وزن ۴۸- کیلوگرم

اول: فاطمه اصغری

دوم: نیلا گیلانی

سوم: پارمیس مرادپور و فاطمه زهرا بوکان

وزن ۵۲- کیلوگرم

اول: آناهیتا شادرازی

دوم: نیایش جعفری

سوم: فاطمه زهرا مالامیری و پرنیا حسن نژادی

وزن ۵۶- کیلوگرم

اول: پرستش جعفری

دوم: نازنین زهرا قزوینی

سوم: هدیه قنبری و نرگس ابراهیمی

وزن ۶۰ کیلوگرم:

اول: المیرا شریف تبار

دوم: سارا شکیبا

سوم: سوزان قلی پور و پرنیا صادق کاظمی

بهترین سانداکار نوجوان:

درناز ملکی

بهترین سانداکار جوان:

پرستش جعفری

بهترین داور:

مائده کبیری

بهترین مربی:

فاطمه باقری

