آژانس امدادرسانی سازمان ملل امروز سه‌شنبه، در دومین سالگرد آغاز جنگ غزه، تاکید کرد که زمان آتش‌بس فوری و رفع محاصره منطقه فرا رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، امروز سه‌شنبه، تأکید کرد که «زمان آن فرا رسیده است که محاصره نوار غزه برداشته شود و اجازه داده شود کمک‌ها تحت نظارت سازمان ملل جریان یابد.»

آنروا، در بیانیه‌ای، اعلام کرد که دو سال از جنگ طولانی غزه گذشت که طی آن بیش از ۶۶،۱۰۰ نفر شهید شدند و تاکید کرد که زمان آتش‌بس و آزادی اسرا صهیونیستی و فلسطینی فرا رسیده است.

این بیانیه افزود: «تقریبا تمام ساکنان نوار غزه آواره شده‌اند، در حالی که نزدیک به ۸۰ درصد ساختمان‌ها تخریب شده و بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان آژانس که در آنجا کار می‌کردند، کشته (شهید) شده‌اند.»

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا کنون، این جنگ در غزه منجر به شهید شدن بیش از ۶۷ هزار فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۱۶۹ هزار نفر شده است.

شایان ذکر است که طبق طبقه‌بندی‌های سازمان ملل، سطح قحطی در نوار غزه به سطح خطرناکی رسیده است. ۴۶۰ مورد مرگ ناشی از گرسنگی، از جمله ۱۵۴ کودک، ثبت شده است، در حالی که ۵۱۱۹۶ کودک زیر پنج سال همچنان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

با توجه به این تحولات وخیم، وزارت بهداشت از همه طرف‌های ذیربط درخواست فوری کرده است تا نقش خود را در ارائه مداخلات اضطراری به طور کامل ایفا کنند تا از تحویل تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی اطمینان حاصل شود، تضعیف مداوم سیستم مراقبت‌های بهداشتی باقی مانده توسط اشغالگران جرم تلقی شود، از حقوق درمانی بیماران و مجروحان محافظت شود و ایمنی تیم‌های پزشکی و اورژانس تضمین شود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
همزمان با دومین سالگرد ۷ اکتبر
کمک نظامی ۲۱.۷ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل از آغاز جنگ غزه
هشدار پادشاه اردن به ترامپ نسبت به تشدید تنش در کرانه باختری
تظاهرات صهیونیست‌ها مقابل خانه‌های ۲۶ وزیر رژیم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
دست جامعه جهانی درد نکنه. چقدر فعال هستند و چقدر وجدان دارند!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
نسل کشی و جنایت جنگی از 7 اکتبرماه طوفان القصی
شروع نشده
از سال 1917 اشغال سرزمین فلیسطین توسط انگلیس و
کوچاندن و قتل عام و انواع جرایم در حق انها انجام دادند
و حالا ادامه ان جنایت ها
۱
۱
پاسخ دادن
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
آخرین اخبار
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
احتمال مخالفت مجارستان و اسلواکی با تحریم‌های جدید روسیه
نوبتی شدن استفاده از ماسک اکسیژن نوزادان در غزه
طراح برجسته القاعده در حمله آمریکا در سوریه کشته شد
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم