باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، امروز سه‌شنبه، تأکید کرد که «زمان آن فرا رسیده است که محاصره نوار غزه برداشته شود و اجازه داده شود کمک‌ها تحت نظارت سازمان ملل جریان یابد.»

آنروا، در بیانیه‌ای، اعلام کرد که دو سال از جنگ طولانی غزه گذشت که طی آن بیش از ۶۶،۱۰۰ نفر شهید شدند و تاکید کرد که زمان آتش‌بس و آزادی اسرا صهیونیستی و فلسطینی فرا رسیده است.

این بیانیه افزود: «تقریبا تمام ساکنان نوار غزه آواره شده‌اند، در حالی که نزدیک به ۸۰ درصد ساختمان‌ها تخریب شده و بیش از ۳۷۰ نفر از کارمندان آژانس که در آنجا کار می‌کردند، کشته (شهید) شده‌اند.»

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا کنون، این جنگ در غزه منجر به شهید شدن بیش از ۶۷ هزار فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۱۶۹ هزار نفر شده است.

شایان ذکر است که طبق طبقه‌بندی‌های سازمان ملل، سطح قحطی در نوار غزه به سطح خطرناکی رسیده است. ۴۶۰ مورد مرگ ناشی از گرسنگی، از جمله ۱۵۴ کودک، ثبت شده است، در حالی که ۵۱۱۹۶ کودک زیر پنج سال همچنان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

با توجه به این تحولات وخیم، وزارت بهداشت از همه طرف‌های ذیربط درخواست فوری کرده است تا نقش خود را در ارائه مداخلات اضطراری به طور کامل ایفا کنند تا از تحویل تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی اطمینان حاصل شود، تضعیف مداوم سیستم مراقبت‌های بهداشتی باقی مانده توسط اشغالگران جرم تلقی شود، از حقوق درمانی بیماران و مجروحان محافظت شود و ایمنی تیم‌های پزشکی و اورژانس تضمین شود.

منبع: اسپوتنیک