در حالی که پخش سریال «پسران هور» از سه‌شنبه ۸ مهر آغاز شده و طی روز‌های اخیر با استقبال مخاطبان همراه بوده، از پوستر رسمی این مجموعه تلویزیونی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «پسران هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایتی تازه از قرارگاه سری نصرت و فرمانده آن شهید علی هاشمی است؛ روایتی که با وفاداری به منابع تاریخی و پرهیز از لحن شعاری، از دل اسناد و خاطرات قرارگاه نصرت، نمایی انسانی از جنگ را به تصویر کشیده است.

در این مجموعه رضا ثامری در نقش شهید علی هاشمی، تورج الوند، محمدرضا صولتی، باسط رضایی، مهدی کرنافی، امیر عباس‌زاده، سهند جاهد، مرتضی شاه‌کرم، ناصر عاشوری، علی زرمهری و همچنین رویا افشار و فرید سجادحسینی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل: مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، جلوه‌های بصری: محمد برادران، چهره‌پردازی: سیامک احمدی، طراح صحنه: فریاد صالحی، طراح لباس: محمود بیاتی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر صدابرداری: امید عاشوری، جلوه‌های میدانی: ایمان کرمیان، مدیر تولید: محمد مجتهدی، دستیار اول کارگردان، محمدرضا اصلی و امیر صرافها، مدیر برنامه ریزی، محمدرضا نوری، مدیر روابط عمومی: امیرحسین مکاریانی، عکاس و طراح پوستر: علی فرآورده، ساخت تیزر: حسین‌رضا بیانوندی.

این سریال در مرکز سریال سوره و با حمایت سیمافیلم تولید شده است.

پوستر رسمی «پسران هور» رونمایی شد

Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۲۰:۴۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جمع آوری اطلاعات از دل دشمن اون هم در شرایط سخت محیطی و آب و هوایی یعنی از جان مایه گذاشتن.
