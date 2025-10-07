باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر مقدس قم گفت: بیش از ۷۰ درصد بودجه شهرداری قم امسال به طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته و اقداماتی با هدف بهبود کیفیت تردد شهروندان، زائران و مسافران این شهر مذهبی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، با تأکید بر نقش محوری این کمیسیون در سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری، عنوان کرد: کمیسیون عمران به عنوان نهاد تصمیم‌ساز و کارشناسی، وظیفه بررسی طرح‌ها، تعیین اولویت‌ها و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها را بر عهده دارد تا منابع مالی شهرداری در مسیر بهینه و مؤثر هزینه شود.

او افزود: در ابتدای هر سال مالی، این کمیسیون با همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه عمرانی، نیاز‌های اساسی و کمبود‌های زیرساختی شهر را بررسی کرده و متناسب با منابع موجود، برنامه عملیاتی و بودجه پروژه‌ها را تصویب می‌کند و هدف اصلی این رویکرد، رفع نارسایی‌ها و ارتقای سطح خدمات شهری برای رفاه عمومی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با اشاره به اهمیت ویژه بخش حمل‌ونقل عمومی در برنامه‌های عمرانی شهرداری،بیان کرد: امسال رقم قابل توجهی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در بودجه پیش‌بینی شده و با تلاش‌های در حال انجام، امیدواریم تا پایان سال جاری خبر‌های خوشی درباره راه‌اندازی و بهره‌برداری از خط یک متروی قم به اطلاع مردم شریف شهر قم برسد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، از اختصاص حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و تصریح کرد: توسعه ناوگان اتوبوسرانی و اجرای طرح‌های هوشمندسازی ترافیک نیز از دیگر محور‌های مهم در بودجه امسال است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان ایفا کند.

دهناد در ادامه گفت: کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر به منزله مجلس‌های کوچک محسوب می‌شوند که لوایح و طرح‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری را بررسی کرده و دیدگاه‌های کارشناسی خود را پیش از طرح در صحن علنی شورا ارائه می‌دهند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، تأکید کرد: تمامی پروژه‌های شهری ابتدا در کمیسیون عمران به لحاظ فنی و اجرایی بررسی و پس از تصویب نهایی شورا به مرحله اجرا وارد می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از طرح‌های شاخص در دست اجرا اشاره کرد و افزود: اجرای تونل زیرگذر خیابان امام موسی صدر به طول یک کیلومتر و ۹۰۰ متر، پروژه صحن کریمه در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س)، احداث پارکینگ طبقاتی هفت‌سقفه در خیابان‌های امام خمینی (ره) و طالقانی و نیز احداث مجموعه ورزشی و آب‌درمانی از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون عمران شورا به شمار می‌روند که هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

دهناد با تأکید بر اینکه هدف نهایی مجموعه مدیریت شهری قم ایجاد زیرساخت‌های پایدار، تسهیل عبور و مرور، و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، اظهار امیدواری کرد: با تخصیص به‌موقع اعتبارات و هم‌افزایی دستگاه‌ها امیدواریم خش مهمی از این پروژه‌ها هر چه زودتر اتمام و به بهره‌برداری برسند و گام مؤثری در مسیر توسعه شهری قم برداشته شود.

منبع:روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم