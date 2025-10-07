شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی آب در شهرستان مینوشهر استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تامین آب آشامیدنی با کیفیت، سالم و بهداشتی یکی از اهداف مهم جوامع بشری است و موجب سلامتی آنها میشود. آلودگی آب یکی از تهدیدهای بزرگ در محیط زیست است و چرخه حیات موجودات زنده را تهدید میکند. اما مدتی است اهالی شهرستان مینوشهر در استان خوزستان با مشکل آلودگی آب شرب و شوری آن دست و پنجه نرم میکنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام؛ اهالی شهرستان مینوشهر در استان خوزستان با نگرانی و تأثرعمیق اعلام میکنند که تامین آب شهری بطور مداوم دچار خرابی و آلودگی شده و آب فعلی دارای شوری و آلودگیهایی است که به وضوح موجب بروز بیماریهای عفونی و مشکلات پوستی در میان ساکنان گردیده است. این آب حتی برای مصارف غیرشرب نیز قابلاستفاده نیست و ادامهٔ وضعیت فعلی سلامت عمومی را بهخطر میاندازد. مردم دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارند. ما بهعنوان شهروندان حق داریم ازسلامت خود محافظت کنیم. لطفا پیگیری کنید.
