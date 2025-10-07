مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تشریح ابعاد تازه کشف در میدان پازن گفت: در ادامه عملیات حفاری چاه دوم این میدان، دو لایه مخزنی جدید شامل یک مخزن گازی و یک مخزن نفتی با ذخیره قابل استحصال ۲۰۰ میلیون بشکه شناسایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محی‌الدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، روز سه شنبه با اشاره به روند مطالعات انجام‌شده در حوزه میدان پازن افزود: عملیات حفاری چاه اکتشافی دوم این میدان در سال گذشته آغاز شد و پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های دقیق، موفق به شناسایی دو لایه جدید نفتی و گازی شدیم.

وی افزود: حجم گاز کشف‌شده جدید به همراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم، که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید، حدود ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود با حفاری چاه سوم، این رقم افزایش یابد.

جعفری با اشاره به اهمیت این کشف گفت: حجم گاز به‌دست‌آمده از میدان پازن معادل حداقل یک فاز استاندارد پارس جنوبی است و می‌تواند نیاز گازی چهار استان کشور را برای مدت بیش از ۱۸ سال تامین کند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: میدان پازن هم‌اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی کشور شناخته می‌شود و از نظر حجم گاز در مقایسه با سایر میدان‌های خشکی، جایگاه نخست را دارد.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مستمر متخصصان و کارشناسان مدیریت اکتشاف و حمایت‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دانست و افزود: از راهنمایی‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همکاری همکارانم در مدیریت اکتشاف که با دقت علمی و تلاش شبانه‌روزی خود زمینه تحقق این دستاورد را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

منبع: شرکت ملی نفت ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
آن کشوری موفق هست که قادر باشد ثروت خدا دادی زیر زمین را به ثروت روی زمین تبدیل کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
بعد از 18 سال چی میشه؟
فقط انرزی خورشیدی و هسته ای چاره بلند مدته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
رو اینا حساب نکنید .برنامه ریزی کنید برای منابع انرژی تجدپذیر
