روز گذشته در حاشیه سفر رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان به لوزان سوئیس، محمود خسروی وفا و دکتر مهدی علی نژاد، با جان کریستوف رولاند رئیس فدراسیون جهانی روئینگ دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در ابتدای این دیدار محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تبریک به رئیس فدراسیون جهانی روئینگ عنوان داشت: مایه خوشحالی است که یک ورزشکار قهرمان موفق شود در سطح فدراسیونی جهانی اینگونه بدرخشد بطوریکه برای چهارمین بار پیاپی اعتماد جامعه روئینگ جهانی را بخود جلب کند و بر صندلی ریاست آن تکیه زند.

خسروی وفا ادامه داد: در کشور ما رشته روئینگ سال‌ها زیر مجموعه فدراسیون قایقرانی بوده و در کنار دیگر رشته‌ها فعالیت داشت ولی اخیرا توسط وزیر ورزش با سرپرستی محسن شادی یکی از قهرمانان افتخار آفرین این رشته آغاز بکار کرد و قرار است بزودی انتخابات آن برگزار و پس از انتخابات، مستقیما بعنوان یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک نیز انتخاب خواهد شد.

وی ادامه داد:بدون تردید فدراسیونی شدن این رشته بخاطر شناختی است که وزیر ورزش نسبت به آن دارند بخصوص که روئینگ همیشه چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان مدال آور بوده و به همین دلیل از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است و نگاه کمیته ملی المپیک نیز نسبت به آن حمایتی است.

در ادامه رئیس فدراسیون جهانی ضمن اشاره به رابطه دوستانه خود با دکتر دنیالی مالی وزیر ورزش و خدمات ایشان در حوزه قایقرانی عنوان داشت: مستقل شدن روئینگ و تبدیل آن به فدراسیون، تصمیم درستی بود و اولین مرحله بعد ازانتخابات می‌بایست سیاست فدراسیون بر این مبنا باشد که اساسنامه خود را بر اساس قوانین و مقررات بین المللی و اصول حاکمیتی بنا نهد.

وی ضمن تاکید بر آموزش سنین پایه و کودکان افزود: در ادامه درخواست‌های حمایتی خود را به دپارتمان توسعه فدراسیون جهانی روئینگ ارائه دهد، البته اشاره کنم که منابع ما محدود است ولی از نظر فنی حمایت‌های لازم را خواهیم داشت چرا که مستقل شدن آن در راستای رشد آن منتهی می‌شود.

رئیس فدراسیون جهانی روئئینگ ضمن اشاره به ۳ زیر شاخه اصلی روئینگ گفت:هدف ما رشد در شاخه کلاسیک که المپیکی است، روئینگ دریایی که در بازی‌های المپیک لس آنجلس حضور دارد و سپس داخل سالن (E.SPORT) است. فدراسیون جهانی روئینگ در حال مذاکره با کمیته بین المللی المپیک است تا در نخستین دوره بازی‌های المپیک الکترونیکی گنجانده شود چرا که این امر باعث می‌شود با هزنیه کمتر علاقه‌مندان اقصی نقاط جهان بصورت آنلاین در مسابقات آن شرکت کنند.

دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز ضمن تبریک به انتخاب رولاند ابراز داشت: اگر چه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک حمایت‌های لازم را از این فدراسیون تازه تاسیس روئینگ خواهند داشت ولی فدراسیون جهانی جهت حمایت‌های فنی و معنوی همچون حضور در اردو‌های مشترک اروپایی و کشور‌های همجوار می‌تواند کمک بسزایی کند چرا که روئینگ ایران مدال آورد بوده و قطعا نیاز به مربیان با تجربه و کارشناسان خبره بین المللی دارد و برای رشد و اعتلای آن می‌بایست از لحاظ معنوی و فنی از فدراسیون جهانی کمک گرفت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خاتمه ضمن اشاره به توجه کمیته ملی المپیک به فدراسیون تازه تاسیس روئینگ گفت:از بین ۱۲ ورزشکار مورد حمایت OS کمیته بین المللی المپیک از سوی همبستگی المپیک یک سهمیه را برای یکی از ورزشکاران حائز شرایط روئینگ قردادیم و در بخش آسیایی نیز همین سهمیه را برای یکی از بانوان این رشته در نظر گرفتیم و امیدواریم فدراسیون جهانی نیز توجه ویژه‌ای به فدراسیون تازه تاسیس روئینگ داشته باشد.

برچسب ها: فدراسیون جهانی ، روئینگ ، کمیته المپیک
دکتر علی نژاد: ۷۵ درصد از بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کرده‌ایم
رئیس هیات روئینگ کردستان انتخاب شد
بازدید دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
