برگزارکنندگان نمایشگاه هوایی دبی روز سه‌شنبه تأیید کردند که شرکت‌های اسرائیلی غرفه ای در نمایشگاه امسال نخواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «تیموتی هاواس»، مدیرعامل شرکت اینفرما، در حین سخنرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی برای این نمایشگاه که ماه آینده برگزار می‌شود، گفت که شرکت‌های اسرائیلی «شرکت نخواهند کرد.»

هیچ جزئیات بیشتری در مورد دلیل این تصمیم ارائه نشد، اما ماه گذشته، امارات متحده عربی قوی‌ترین انتقاد خود از عملکرد اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ را بیان کرد.

امارات به اسرائیل هشدار داد که هرگونه الحاق کرانه باختری، یک خط قرمز برای ابوظبی خواهد بود که به شدت روح «توافقنامه ابراهیم» که منجر به عادی‌سازی روابط بین دو طرف شد را تضعیف می‌کند.

توافقنامه ابراهیم که در دوران اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد، موجب عادی‌سازی روابط دیپلماتیک امارات، بحرین و مراکش با اسرائیل پس از میانجی‌گری آمریکا شد.

«لانا نسیبه»، معاون وزیر امور خارجه امارات در امور سیاسی و فرستاده وزیر، به رویترز گفت: «از همان ابتدا، ما توافقنامه‌ها را راهی برای امکان ادامه حمایت از مردم فلسطین و آرمان مشروع آنان برای یک کشور مستقل می‌دیدیم. این موضع ما در سال ۲۰۲۰ بود و امروز نیز همین موضع را داریم.»

پیشتر انگلیس نیز از حضور شرکت های اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی این کشور ممانعت به عمل  آورده بود.

منبع: رویترز

