معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران گفت: مدارس به عنوان مراکز آموزشی و تربیتی نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - چندی پیش، صادقی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اگرچه ریاست محترم جمهوری در جریان سخنرانی خود در مراسم بازگشایی مدارس پرسشی مطرح نکردند، اما «پرسش مهر» امسال را در کلاس درس و در حضور دانش‌آموزان با استناد به آیه ۳۱ سوره اعراف بیان کردند: «وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» پس از قرائت این آیه، رئیس‌جمهور پرسش‌هایی در زمینه ضرورت پرهیز از اسراف از دانش‌آموزان مطرح کردند.

در همین راستا حبیب اله قربانی مهر، معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دنیای امروز، یکی از چالش‌های جدی که جامعه با آن مواجه است، موضوع انرژی و مدیریت منابع آن است، افزود: با توجه به کمبود‌ها و محدودیت‌هایی که در زمینه آب، برق و گاز وجود دارد، ضروری است که الگوی صحیح مصرف انرژی به جامعه منتقل شود و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه گردد.

معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران با بیان اینکه مدارس به عنوان مراکز آموزشی و تربیتی می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایفا کنند؛ افزود: ما بر این باوریم که تمامی نهادها، از جمله رسانه‌ها، باید در این راستا همکاری کنند. هدف ما این است که در تمام مدارس و کلاس‌های درس، با برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها، آموزش‌های لازم در زمینه صرفه‌جویی و الگوی صحیح مصرف انرژی را به دانش‌آموزان ارائه دهیم.

قربانی مهر ادامه داد: این تلاش‌ها به دانش‌آموزان کمک خواهد کرد تا فرهنگ مصرف صحیح انرژی را در خود نهادینه کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنند. بدین ترتیب، آینده‌سازان این جامعه می‌توانند با آگاهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری به مدیریت منابع انرژی بپردازند و در حفظ محیط زیست سهیم باشند.

