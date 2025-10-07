باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز سهشنبه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرد که استقرار زیرساختهای نظامی کشورهای ثالث در افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست. او اشاره کرد که با امیرخان متقی، همتای افغانستانی خود، در مورد چشمانداز توسعه روابط میان دو کشور و چالشهای پیش روی کشورهای منطقه گفتوگو کرده است.
لاوروف در سخنرانی افتتاحیه خود در هفتمین نشست «فرمول مسکو» برای مشورت درباره افغانستان، توضیح داد: «من و آقای متقی یک نشست دوجانبه برگزار کردیم که طی آن چشمانداز توسعه روابط میان روسیه و افغانستان و چالشهای پیش روی کشورهای منطقه، از جمله در چارچوب فرمول مسکو، برای کمک به ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی مشترکمان را مورد بحث قرار دادیم.»
لاوروف طی این دیدار تاکید کرد: «مجددا بر عدم پذیرش مطلق استقرار زیرساختهای نظامی کشورهای ثالث در خاک افغانستان و همچنین در خاک کشورهای همسایه، تحت هیچ بهانهای، تاکید میکنیم.»
در همین راستا ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، اظهار داشت که کابل برای اولین بار به عنوان یک عضو رسمی در نشست «فرمول مسکو» برای مشورت درباره افغانستان شرکت میکند. او در نشست «فرمول مسکو» گفت: «هیئتی از افغانستان اسلامی برای اولین بار به عنوان عضو رسمی این فرمول در این نشست شرکت میکند.»
وزیر امور خارجه طالبان برای اولین بار از زمان به رسمیت شناخته شدن رسمی جنبش «طالبان» توسط مسکو در ماه ژوئیه، به عنوان عضو رسمی در این نشست شرکت میکند.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید مستقیمی علیه افغانستان مطرح کرد و هشدار داد که اگر این کشور پایگاه هوایی بگرام را به واشنگتن پس ندهد، اتفاقات بدی رخ خواهد داد.
