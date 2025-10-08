مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین از شناسایی ۱۶۰ ملک و اراضی جدید فاقد سند از دارایی‌های دولت در استان قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین ضمن تشریح وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در قزوین و تاکید بر نقش موثر ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان در شناسایی املاک و اراضی و دارایی‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مهمترین وظایف ذیحسابان به عنوان ناظران مالی دولت در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی اموال و دارایی‌های مازاد دولت در دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: با انجام فرایند مولدسازی، وابستگی استان برای تحقق و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به منابع مالی دولت کاهش می‌یابد و با رویکرد مولدسازی و ارزش افزایی دارایی‌های دولت می‌توان زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در منطقه فراهم کرد.

خلیلی‌خواه اضافه کرد: تعداد ۵۸۰ ملک و اراضی فاقد سند از اموال و دارایی‌های دولت تا یک ماهه اخیر در استان شناسایی شده بود، اما با پیگیری و نظارت دقیق این رقم تا پایان شهریور جاری به ۷۴۲ ملک فاقد سند رسیده است.

به گفته این مسئول، با شناسایی و ثبت این املاک و اراضی دولتی و مولدسازی آنها انتظار می‌رود، علاوه بر افزایش دارایی‌ها و منابع مالی دولت و افزایش درآمد استان، می‌توان شرایط را برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی قزوین فراهم آورد.

وی، هدف اصلی مولدسازی را تبدیل به احسن دارایی‌های دولت عنوان کرد و یادآور شد: این موضوع، یعنی دارایی که به صورت راکد و بدون بهره‌برداری دستگاه اجرایی است از طریق مولدسازی به فروش رفته و منافع حاصل از آن صرف پروژه‌هایی می‌شود که نفع عمومی را به همراه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: تشکیل کمیته مولدسازی و برگزاری جلسات مربوط به شناسایی املاک مازاد دولت، طرح موضوعات اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری به منظور ارزش افزایی، پیگیری اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین برگزاری مزایده و فروش اموال و یا معاوضه و تهاتر دارایی‌ها از جمله اقداماتی بودند که در حوزه مولدسازی این استان صورت گرفته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دارایی های دولت ، اراضی فاقد سند
خبرهای مرتبط
ایجاد بیش از ۱۵۰۰ فرصت شغلی در بخش کشاورزی قزوین
احداث شهرک تخصصی زرین علوم همگرا در قزوین کلید خورد
استاندار قزوین: 
بهبود شرایط معیشت مردم اولویت کار استان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی ۱۶۰ اراضی فاقد سند از دارایی‌های دولت در قزوین
تشکیل ۳۷۳ پرونده تعزیرات در قزوین با گزارش‌های مردمی