باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چهار سال انتظار برای گرفتن تنها یک عکس از سایه دماوند + فیلم

یک عکاس سال‌ها تلاش کرد تا بتواند یک عکس خاص از دماوند بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک عکاس در برنامه تلویزیونی به شهاب عباسی و سیاوش مفیدی گفت: تنها برای گرفتن عکسی مناسب از سایه دماوند، چهار سال انتظار کشیده است.

مطالب مرتبط
چهار سال انتظار برای گرفتن تنها یک عکس از سایه دماوند + فیلم
young journalists club

واقعیت ماجرای خبر جعلی فعال شدن دماوند چه بود؟ + فیلم

چهار سال انتظار برای گرفتن تنها یک عکس از سایه دماوند + فیلم
young journalists club

شایعه فوران آتشقشان قله دماوند رد شد + فیلم

چهار سال انتظار برای گرفتن تنها یک عکس از سایه دماوند + فیلم
young journalists club

ماجرای دود غلیظی که از قله دماوند بیرون آمد چه بود؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بد شدن حال سخنگوی دولت در نشست خبری + فیلم
۵۱۱۷

بد شدن حال سخنگوی دولت در نشست خبری + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم
۹۲۹

رهبر انقلاب: عملیات طوفان‌الاقصی، واکنش غیورانه یک ملت علیه جنایت و درنده‌خویی بی‌حد رژیم صهیونیستی بود + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم
۷۰۷

زنده‌گیری موش در ورزشگاه الدترافورد! + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نوشابه هضم غذا رو راحت تر می‌کند؟ + فیلم
۶۶۵

نوشابه هضم غذا رو راحت تر می‌کند؟ + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم
۵۵۹

نان ۱۰۰ هزار تومانی در برخی نانوایی‌ها + فیلم

۱۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.