تحریم بی‌سابقه کالا‌های اسرائیلی در جهان + فیلم

تحریم بی سابقه کالا‌های اسرائیلی، نشان‌دهنده گسترش موج واکنش‌های مردم جهان نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه باعث شده بسیاری از گروه ها و فعالان جهان برای اعمال فشار بر این رژیم دست به تحریم کالاها و محصولات مرتبط با آن بزنند.

 

