وزیر راه وشهرسازی گفت: اجرای «برنامه اقدام برای ساماندهی و تمرکززدایی از کلانشهر تهران» با هدف توزیع عادلانه‌تر خدمات و کاهش فشار‌های جمعیتی، پیگیری «سیاست‌های توسعه دریامحور با تاکید ویژه بر سواحل مکران» به عنوان قطب جدید توسعه اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی وزارت راه وشهرسازی برای عبور از بحران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، با محوریت شعار امسال یعنی «بحران‌های شهری و پاسخ‌های ما»، بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد چندبخشی، جامع و یکپارچه برای مدیریت چالش‌های حاد شهری و محیطی کشور تأکید کرد گفت: «توسعه پایدار شهری امروز در تقاطع بحران‌های متعدد زیست‌محیطی و تهدیدات غیرمترقبه انسانی قرار گرفته است. مدیریت ریسک و سازگاری با تغییرات اقلیمی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت بنیادین در هر برنامه توسعه‌ای است.»

وزیر راه وشهرسازی در تشریح چالش‌های محیطی پیش روی شهرها، اشاره کرد و گفت: تغییرات اقلیمی و افزایش وقوع سیلاب‌ها و خشکسالی‌های متوالی،  پدیده فرونشست زمین که زیرساخت‌های حیاتی را تهدید می‌کند،  طوفان‌های گرد و غبار و گسترش آتش‌سوزی‌ها در مناطق مختلف کشور  از جمله این چالش‌ها است.

وی تأکید کرد: «ادغام مدیریت ریسک در تمام سطوح برنامه‌ریزی توسعه شهری و روستایی، نیازمند همکاری مستمر و فعال میان وزارتخانه‌های مسئول، نهاد‌های اجرایی و بدنه علمی دانشگاه‌ها است تا راهکار‌های مبتنی بر دانش بومی تولید و پیاده‌سازی شوند.»

 صادق به مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه در پاسخ به این بحران‌ها اشاره کرد و گفت:ساماندهی کلانشهر تهران: اجرای «برنامه اقدام برای ساماندهی و تمرکززدایی از کلانشهر تهران» با هدف توزیع عادلانه‌تر خدمات و کاهش فشار‌های جمعیتی، توسعه دریامحور: پیگیری «سیاست‌های توسعه دریامحور با تاکید ویژه بر سواحل مکران» به عنوان قطب جدید توسعه اقتصادی. تأمین زمین پایدار: پیشبرد «برنامه عملیاتی تأمین زمین با رعایت اصول پایدار و آمایش سرزمین» برای جلوگیری از توسعه‌های بی‌رویه، ایمنی و پدافند: تصویب «ضوابط ایمنی و پدافند غیرعامل» در ساخت و ساز‌ها برای ارتقاء تاب‌آوری شهر‌ها در برابر حوادث و تهدیدات و  سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت تاریخی: اجرای «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» و ارائه «بسته تشویقی رونق سکونت در محدوده‌های تاریخی» برای بازیابی هویت شهری از جمله این برنامه‌های راهبردی است.

 صادق در بخش دیگری از سخنان خود، ابعاد انسانی و زیرساختی حملات نظامی به زیرساخت‌های شهری و غیرنظامی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با اصول منشور ملل متحد و به ویژه هدف توسعه پایدار ۱۱ (شهر‌ها و جوامع پایدار) و هدف ۱۳ (اقدام اقلیمی) دانست.

وی با ارائه آمار خسارات ناشی از «جنگ ۱۲ روزه» تصریح کرد:در تهران ۹۳۳۴ واحد مسکونی آسیب دیدند که از این تعداد، ۱۲۱۸ واحد غیرقابل اسکان ایمن شدند. همچنین در ۶ استان دیگر، ۷۶۱ واحد مسکونی متحمل آسیب شدند، همچنین بیش از ۳۰۰ زن مورد هدف قرار گرفتند که ۱۲۶ نفر از آنها جان باختند، ۴۷ کودک جان خود را از دست دادند.

 وزیر با ذکر نام کودکان دوماهه «رایان» و نُه ماهه «محمدعلی»، و همچنین کودکان تبریزی «طا‌ها بهروزی» و «علیسان جباری»، این اقدامات را نقض فاحش حقوق بشر خواند. تخریب زیرساخت‌ها: ۱۱ دستگاه آمبولانس، ۶ پایگاه اورژانس و ۹ بیمارستان آسیب دیدند، از جمله تخلیه کامل بیمارستان فارابی کرمانشاه. همچنین باند‌ها و تأسیسات فرودگاه‌های غیرنظامی در تهران، تبریز و اصفهان هدف قرار گرفتند.

صادق با اشاره به ابعاد پنهان بحران‌ها، دو عامل را به عنوان تهدیدات علیه دانش ملی و رفاه شهروندی معرفی کرد: ترور علمی: «اقدامات هدفمند رژیم صهیونیستی در ۱۵ سال گذشته علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، صرفاً حمله به افراد نیست؛ بلکه تلاشی برای ترور دانش ملی و به مثابه خیانت به محیط زیست جهانی و توانمندی‌های بشریت در مقابله با چالش‌های مشترک است.»

وی افزود: تحریم‌های یکجانبه  «تحریم‌های یکجانبه اعمال شده، شکل دیگری از خشونت پنهان است که کیفیت زندگی شهروندان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده، دسترسی به دارو و فناوری‌های دوستدار محیط زیست را مختل کرده و نابرابری‌های شهری را به شکل فزاینده‌ای دامن می‌زند.»

 وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «نجات شهر‌ها از میدان‌های زیاده‌خواهی و ساختن آینده‌ای پایدار، تنها با تکیه بر همکاری‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکرد انسان‌محور در توسعه ممکن است. ما متعهد به ساختن شهر‌هایی هستیم که در آن امنیت، توسعه و کرامت انسانی، مقدم بر هرگونه منافع سیاسی باشد.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: توسعه شهری ، تغییرات اقلیمی
خبرهای مرتبط
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
آخرین اخبار
راننده‌محوری بیمه شخص ثالث چه زمان اجرایی می‌شود؟+ فیلم
مشکل تامین نهاده در سامانه بازارگاه به زودی مرتفع می‌شود
طرح ملی سبا؛ تحولی نوین در فرهنگ مصرف بهینه انرژی در ایران
طراحی پلتفرم واردات بدون انتقال ارز
مبلغ قبض مشترکان خوش مصرف برق کمتر از ۶۵ هزار تومان است
تمامی مشاوران املاک سیاهکل اصفهانی هستند/ موج عظیم مهاجرت در پیش است
صندوق حمایت از مرغداران راه اندازی می‌شود
تدوین سند تاب آوری شهر‌ها طی ۲۰ سال آینده
سکونت ۷۷ درصد از ایرانیان در شهر‌ها / یک سوم درآمد ایرانیان صرف اجاره می‌شود
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
قیمت جدید تخم مرغ مصوب شد + فیلم
جزئیات هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو مشخص شد/ ثبت نام ۶ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو
۷۰ تا ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور گاز است
واگذاری تعدادی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی توسط سازمان خصوصی‌سازی
فروش بذر گندم ۲۰ درصد کاهش یافت
جبران عقب ماندگی تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
بساط فاکتور سازی از طریق صدور صورت حساب‌های الکترونیکی جمع شد
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب