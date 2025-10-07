باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعضای کنگره آمریکا از دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، خواستند تا برای آزادی فعالان آمریکایی که پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» بازداشت شدهاند، بر این رژیم تروریستی فشار بیاورد.
این درخواست در نامهای که توسط ۲۵ عضو مجلس نمایندگان آمریکا، از جمله نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان، امضا شده بود، مطرح شد و توسط رو خانا، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، در پلتفرم «ایکس» منتشر گردید.
نمایندگان با اشاره به بازداشت غیرقانونی ۲۱ شهروند آمریکایی در رژیم تروریستی اسرائیل، از دولت ترامپ خواستند تا برای آزادی فوری آنها بر تلآویو فشار وارد کند. در این نامه آمده است: «ما از شما میخواهیم فورا تمام تلاش خود را برای تضمین آزادی شهروندان آمریکایی و رفتار عادلانه و ایمن با آنها به کار بگیرید.»
آنها همچنین خواستار اجرای اقدامات لازم، از جمله تامین هواپیماهای اختصاصی برای بازگشت شهروندان آمریکایی بازداشتشده به کشور شدند.
مقامات صهیونیستی از چهارشنبه شب گذشته ۴۲ کشتی از ناوگان جهانی صمود را که در آبهای بینالمللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف و صدها فعال بینالمللی سرنشین آنها را بازداشت کردند. این کشتیها تلاشی جمعی برای شکستن محاصره ۱۸ ساله اسرائیل بر نوار غزه بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، مرتکب نسلکشی در غزه شده که طبق آمار وزارت بهداشت فلسطین، بیش از ۶۷ هزار شهید و بیش از ۱۶۹ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
منبع: آناتولی