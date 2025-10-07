مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر، از ثبت رسمی گواهینامه رویداد مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر طاهری باب اناری، با اشاره به شرایط جغرافیایی و آب‌وهوای چهارفصل شهرستان خفر گفت: این منطقه به دلیل تنوع محصولات کشاورزی و مناظر طبیعی زیبا، همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. در کنار این ظرفیت‌ها، رویداد‌های فرهنگی و مذهبی مانند مراسم دیگ جوشان نقش بسیار مهمی در جذب گردشگر ایفا می‌کنند.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر افزود: مراسم دیگ جوشان که قدمتی دیرینه دارد، هر ساله در آخرین جمعه سال و همزمان با آغاز بهار، در جوار امامزاده روستای فشان برگزار می‌شود. در این رویداد مردم محلی و گردشگران گرد هم می‌آیند تا با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و هنری، علاوه بر گرامیداشت سنت‌های دیرینه، محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه را نیز عرضه کنند.

طاهری باب اناری ثبت این مراسم در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور را گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های شهرستان خواند و تصریح کرد: ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان به شماره ۱۰۴۱۶۱۱۴۲ در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی خفر فراهم می‌کند و زمینه‌ای مناسب برای جذب گردشگران بیشتر و رونق صنایع‌دستی محلی است.

او در پایان تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان خفر در راستای حفظ و معرفی این رویداد تاریخی، همکاری نزدیکی با مردم و دستگاه‌های مختلف دارد و‌امیدوار است با ثبت این مراسم در تقویم ملی، شاهد توسعه روزافزون گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشیم.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: ثبت رسمی ، مراسم ، دیگ ، تقویم گردشگری فارس ، خفر
