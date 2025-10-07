باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ادوارد فیلیپ»، نخستوزیر سابق فرانسه، روز سهشنبه در میانه آشفتگی سیاسی جاری در این کشور، از امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه خواست تا پس از تصویب بودجه، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند.
فیلیپ در مصاحبهای با رادیو آر. تی. ال ابراز امیدواری کرد که مکرون یک نخستوزیر جدید انتخاب کند که «این بودجه را به تصویب برساند» و پس از آن «اعلام کند که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد.» وی توضیح داد: «یعنی او [مکرون]بلافاصله پس از تصویب بودجه [از سمت خود]برود.»
علاوه بر این، این نخستوزیر سابق با ابراز نگرانی گفت که فرانسه در حال حاضر در یک «بحران سیاسی» به سر میبرد. او تأکید کرد: «این بحران سیاسی، فروپاشی دولت است. امروز دولت دیگر پاسخگو نیست.»
کاخ الیزه روز دوشنبه به رسانهها اطلاع داد که امانوئل مکرون از سِباستیان لِکرنو، نخستوزیر مستعفی، خواسته است به منظور ثبات کشور، «مذاکرات نهایی» در مورد تشکیل دولت را با اعضای احزاب پارلمانی تا عصر روز چهارشنبه انجام دهد.
منبع: خبرگزاری فرانسه