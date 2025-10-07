نخست‌وزیر سابق فرانسه از مکرون خواست تا پس از تصویب بودجه، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ادوارد فیلیپ»، نخست‌وزیر سابق فرانسه، روز سه‌شنبه در میانه آشفتگی سیاسی جاری در این کشور، از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه خواست تا پس از تصویب بودجه، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند.

فیلیپ در مصاحبه‌ای با رادیو آر. تی. ال ابراز امیدواری کرد که مکرون یک نخست‌وزیر جدید انتخاب کند که «این بودجه را به تصویب برساند» و پس از آن «اعلام کند که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد کرد.» وی توضیح داد: «یعنی او [مکرون]بلافاصله پس از تصویب بودجه [از سمت خود]برود.»

علاوه بر این، این نخست‌وزیر سابق با ابراز نگرانی گفت که فرانسه در حال حاضر در یک «بحران سیاسی» به سر می‌برد. او تأکید کرد: «این بحران سیاسی، فروپاشی دولت است. امروز دولت دیگر پاسخگو نیست.»

کاخ الیزه روز دوشنبه به رسانه‌ها اطلاع داد که امانوئل مکرون از سِباستیان لِکرنو، نخست‌وزیر مستعفی، خواسته است به منظور ثبات کشور، «مذاکرات نهایی» در مورد تشکیل دولت را با اعضای احزاب پارلمانی تا عصر روز چهارشنبه انجام دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت فرانسه ، انتخابات زودهنگام
خبرهای مرتبط
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
وزیر خارجه آلمان:
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
آخرین اخبار
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
احتمال مخالفت مجارستان و اسلواکی با تحریم‌های جدید روسیه
نوبتی شدن استفاده از ماسک اکسیژن نوزادان در غزه
طراح برجسته القاعده در حمله آمریکا در سوریه کشته شد
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم