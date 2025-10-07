باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کامیانی سرپرست کمیته فوتسال در تشریح جزئیات برنامه ۶ ماهه دوم فوتسال ایران گفت: در نیم‌سال دوم، مسابقات فوتسال کشور در تمامی رده‌های سنی و سطوح از لیگ برتر بزرگسالان تا لیگ‌های دسته اول و دوم، همچنین رقابت‌های مناطق و ملی در رده‌های زیر ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال. مرحله نهایی لیگ‌های پایه و دسته اول نیز در همین بازه زمانی برگزار می‌شود.

او افزود: روز‌های فیفا (FIFA Days) به‌طور دقیق در تقویم لحاظ شده‌اند تا تیم‌های ملی و باشگاهی بتوانند برنامه‌ریزی بهتری برای اردو‌ها و مسابقات بین‌المللی داشته باشند. همچنین زمان‌بندی تورنمنت‌های منطقه‌ای و جهانی در رده‌های سنی مختلف در نظر گرفته شده، البته تاریخ برگزاری مسابقات کافا هنوز به صورت دقیق اعلام شده است ولی ما آماده هستیم تا نهایت همکاری را با تیم ملی داشته باشیم.

کامیانی با اشاره به مناسبت‌های ملی و مذهبی گفت: در تدوین این برنامه، مناسبت‌هایی، چون شهادت حضرت فاطمه (س)، شب‌های قدر، پیروزی انقلاب اسلامی و شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) لحاظ شده‌اند تا از تداخل با رویداد‌های فرهنگی و مذهبی جلوگیری شود و احترام به ارزش‌های ملی حفظ شود.

سرپرست کمیته فوتسال تأکید کرد: ما کاملاً درک می‌کنیم که فشار روی تیم‌ها، بازیکنان و مربیان زیاد است. اما وظیفه ما این است که تمام رویداد‌ها را با نظارت بیشتر، کمترین خطا و با رعایت بالاترین استاندارد‌ها برگزار کنیم. با توجه به تعدد لیگ‌ها و تنوع رده‌های سنی، اجرای این برنامه نیازمند هماهنگی دقیق با هیئت‌های فوتبال استان‌ها، نهاد‌های اجرایی، سالن‌های ورزشی و نهاد‌های مشارکت‌کننده است. سازمان فوتسال تمام تلاش خود را برای اجرای منظم و بدون اختلال این تقویم به‌کار خواهد گرفت.