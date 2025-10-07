فعال ایتالیایی که در ناوگان جهانی صمود حضور داشت، اعلام کرد که پس از بازداشت و تجربه رفتار خشن در زندان‌های اسرائیل، به دین اسلام گرویده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تاماسو بورتولازی، فعال ایتالیایی که در «ناوگان جهانی صمود» شرکت داشت، اعلام کرد که پس از بازداشت توسط نیروی نظامی رژیم تروریستی اسرائیل، به دین اسلام گرویده است. او گفت: «این سفر به دلیل عشقم به ملت فلسطین آغاز شد و آن لحظه، برای گرفتن این تصمیم مناسب بود.»

وی به تشریح جزئیات بازداشت خود در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل پس از نزدیک شدن ناوگان به غزه پرداخت و اشاره کرد که او و دیگر فعالان، در طول سه روز زندان، تحت رفتار خشن قرار گرفتند. او گفت: «آن‌ها علیه ما از خشونت استفاده کردند و ما را از آب، خواب و نیاز‌های اولیه محروم کردند.»

بورتولازی لحظه‌ای که تصمیم به پذیرش اسلام گرفت را این‌گونه توصیف کرد که در سلولی به همراه هشت فعال مسلمان از ترکیه و مالزی بوده است: «صبح یکی از روزها، در حالی که آنها مشغول نماز خواندن بودند، پلیس به سلول یورش برد. من احساس کردم این رفتار غیرانسانی است، برای همین سعی کردم مقاومت کنم. این نقض اعتقادات آنها بود. پس از آن، با هم‌سلولی‌هایم صحبت کردم و آنها پیشنهاد دادند شهادتین را بگویم. در آن لحظه، احساس کردم این قدم درست است و اسلام خود را به دلیل عشقم به ملت فلسطین اعلام کردم.»

این فعال ایتالیایی تاکید کرد که اولین کاری که پس از بازگشت به روم انجام خواهد داد، بازدید از مسجد برای تایید رسمی اسلام آوردنش است. او همچنین از دولت خود خواست تا موضعی قاطع اتخاذ کند و گفت: «ایتالیا باید گام‌های ملموسی برای توقف حمایت از اسرائیل، از جمله توقف فروش تسلیحات به آن، بردارد.»

تاماسو بورتولازی، معروف به «تامی»، پس از آزادی و رسیدن به ترکیه، در ویدیویی مشترک با یک فعال ترکیه‌ای، لحظه اسلام آوردن خود را «لحظه‌ای که به او آرامش و یقین بخشید» توصیف کرد.

منبع: السومریه نیوز

