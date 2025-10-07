باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا سرمدی مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس روز سه شنبه با اشاره به اینکه پارس جنوبی در مجموع ۳۹ سکو دارد که از این تعداد ۳۷ سکو تولیدی و ۲ سکو نیز پشتیبانی است، اظهار کرد: از ۳۷ سکوی تولیدی، ۳۵ سکو در برنامه تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ قرار داشتند تا پایداری برداشت گاز در زمستان تضمین شود.

وی با تأکید بر اینکه از این تعداد تعمیرات اساسی ۲۹ سکو به پایان رسیده است، گفت: تعمیرات اساسی ۶ سکوی باقی‌مانده نیز در جریان است و در روز‌های آینده به پایان می‌رسد.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: تعمیرات اساسی سکو‌های فاز ۳ و ۴ و چهار سکوی فاز‌ها ۲۲ تا ۲۴ در حال انجام است. در مجموع تاکنون ۸۲ درصد از سکو‌های برنامه‌ریزی‌شده برای تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۴ تعمیرات خود را به اتمام رسانده‌اند.

پارس جنوبی بیش از ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز کشور را تولید می‌کند و پایداری تولید گاز از این میدان مشترک، در فصل سرد سال حیاتی است.

