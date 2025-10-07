باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به ادامه مذاکرات آتش‌بس در شرم‌الشیخ مصر، مسئولیت تداوم جنگ را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست. ماجد الانصاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مذاکرات دیروز به مدت چهار ساعت در شرم‌الشیخ برگزار شد و هنوز برای ارزیابی نتایج زود است.»

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی مسئول اصلی ادامه بمباران و حملات در غزه است، افزود: «در شرایط کنونی نمی‌توان از پیشرفت یا عقب‌گرد مذاکرات سخن گفت.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به جزئیات طرح ترامپ گفت: «این طرح شامل ۲۰ بند است و ما با طرف آمریکایی همکاری می‌کنیم تا به توافقی برسیم که اجرای آن صرفاً موقت نباشد، بلکه فوری، عملیاتی و مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد.»

الانصاری با بیان اینکه همه طرف‌ها با طرح ترامپ موافقت کرده‌اند، مشکل اصلی را در مرحله اجرا دانست و تصریح کرد: «اولویت فوری، آغاز آتش‌بس و توقف ماشین جنگی است که پیکر کودکان غزه را در هم می‌کوبد.»

وی در ادامه به نقش تاریخی قطر در میانجی‌گری اشاره کرد و گفت: «حضور دفتر حماس در دوحه از سال ۲۰۰۶ بخشی از ابزار‌های میانجی‌گری ما بوده است.»

سخنگوی قطر در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس طرح ترامپ، تحویل اسرا پایان جنگ علیه غزه را رقم خواهد زد و آینده ملت فلسطین باید تنها به دست خود فلسطینیان تعیین شود.»

منبع: الجزیره