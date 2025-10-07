قطر با اشاره به ادامه مذاکرات آتش‌بس در شرم‌الشیخ مصر، مسئولیت تداوم جنگ را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به ادامه مذاکرات آتش‌بس در شرم‌الشیخ مصر، مسئولیت تداوم جنگ را بر عهده رژیم صهیونیستی دانست. ماجد الانصاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مذاکرات دیروز به مدت چهار ساعت در شرم‌الشیخ برگزار شد و هنوز برای ارزیابی نتایج زود است.»

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی مسئول اصلی ادامه بمباران و حملات در غزه است، افزود: «در شرایط کنونی نمی‌توان از پیشرفت یا عقب‌گرد مذاکرات سخن گفت.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به جزئیات طرح ترامپ گفت: «این طرح شامل ۲۰ بند است و ما با طرف آمریکایی همکاری می‌کنیم تا به توافقی برسیم که اجرای آن صرفاً موقت نباشد، بلکه فوری، عملیاتی و مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد.»

الانصاری با بیان اینکه همه طرف‌ها با طرح ترامپ موافقت کرده‌اند، مشکل اصلی را در مرحله اجرا دانست و تصریح کرد: «اولویت فوری، آغاز آتش‌بس و توقف ماشین جنگی است که پیکر کودکان غزه را در هم می‌کوبد.»

وی در ادامه به نقش تاریخی قطر در میانجی‌گری اشاره کرد و گفت: «حضور دفتر حماس در دوحه از سال ۲۰۰۶ بخشی از ابزار‌های میانجی‌گری ما بوده است.»

سخنگوی قطر در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس طرح ترامپ، تحویل اسرا پایان جنگ علیه غزه را رقم خواهد زد و آینده ملت فلسطین باید تنها به دست خود فلسطینیان تعیین شود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: شرم الشیخ مصر ، وزارت خارجه قطر ، حماس
خبرهای مرتبط
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
ترامپ: حماس در حال توافق بر سر مسائل «بسیار مهمی» است
ادعاهای ضد ایرانی نتانیاهو: موشک‌های ایران به آمریکا می‌رسد
طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه؛ صلحی که بوی اشغال می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
آخرین اخبار
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
احتمال مخالفت مجارستان و اسلواکی با تحریم‌های جدید روسیه
نوبتی شدن استفاده از ماسک اکسیژن نوزادان در غزه
طراح برجسته القاعده در حمله آمریکا در سوریه کشته شد
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم