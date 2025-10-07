باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروههای مقاومت فلسطین امروز سهشنبه تاکید کردند که تجاوزات مستمر رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، یکی از وحشتناکترین و خونینترین جنگهای تاریخ بوده. آنها تاکید کردند که اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل «جنگ نسلکشی» در سایه «کوتاهی و سکوت جامعه بینالمللی» بوده است.
این گروهها در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، تاکید کردند که رژیم تروریستی اسرائیل با وجود استفاده از نیروی بسیار، در تحقق برجستهترین اهداف خود، بهویژه «نابودی مقاومت و بازگرداندن اسرا با زور» ، شکست خورده است.
در بیانیه گروههای مقاومت آمده است: «ایستادگی ملت ما در غزه، صخرهای بود که تمام توطئههای دشمن بر آن در هم شکست.» آنها تاکید کردند که گزینه مقاومت در تمامی اشکال آن، تنها راه مقابله با دشمن صهیونیستی باقی خواهد ماند و این سلاح بر اساس قوانین بینالمللی مشروع است و نسل به نسل به ارث خواهد رسید تا آزادی کامل محقق شود.
این گروهها همچنین رویدادهای اخیر در سازمان ملل (هنگام سخنرانی نتانیاهو) را «دلیلی آشکار بر فروریختن روایت صهیونیستی» در برابر ایستادگی ملت فلسطین دانستند.
در سالگرد طوفان الاقصی این گروهها، تودههای مردم عرب و مسلمان را فراخواندند تا «پیشگام شوند» و در حمایت از فلسطین و مقاومت و یاری مردم فلسطین و در اعتراض به «جنایات نسلکشی و هولوکاستی که توسط ماشین سرکوبگر صهیونیستی مرتکب میشود»، به خیابانها، میدانها و شهرها بیایند.
این گروهها همچنین به تمامی جبهههای پشتیبانی در یمن، لبنان، عراق و ایران درود فرستادند و مواضع ثابت و اصولی آنها را ستودند. آنها به روح شهدای بزرگ، در راس آنها: سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین، محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، محمد سعید ایزدی و تمامی شهدایی که در میدانها و جبهههای مقابله، حمایت و پشتیبانی به شهادت رسیدند، درود فرستادند.
همچنین، گروههای فلسطینی برای روح رهبران طوفان و طراحان این حماسه قهرمانانه بزرگ، آمرزش طلبیدند، و بیانیهی خود گفتند: «در راس آنها فرماندهان اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد الضیف و فهرست بلندی از رهبران ملت ما و نمادهای ملی از تمامی گروههای مقاومت فلسطین، که تاریخ، قهرمانیها و سرگذشت آنها را با حروفی از نور خواهد نوشت.»
منبع: المیادین