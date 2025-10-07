گروه‌های مقاومت فلسطین در دومین سالگرد «طوفان الاقصی»، جنگ غزه را وحشتناک‌ترین نسل‌کشی تاریخ خوانده، بر ادامه نبرد تا آزادی کامل تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه‌های مقاومت فلسطین امروز سه‌شنبه تاکید کردند که تجاوزات مستمر رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، یکی از وحشتناک‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ  بوده. آنها تاکید کردند که اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل «جنگ نسل‌کشی» در سایه «کوتاهی و سکوت جامعه بین‌المللی»  بوده است.

این گروه‌ها در دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، تاکید کردند که رژیم تروریستی اسرائیل با وجود استفاده از نیروی بسیار، در تحقق برجسته‌ترین اهداف خود، به‌ویژه  «نابودی مقاومت و بازگرداندن اسرا با زور» ، شکست خورده است.

در بیانیه گروه‌های مقاومت آمده است: «ایستادگی ملت ما در غزه، صخره‌ای بود که تمام توطئه‌های دشمن بر آن در هم شکست.» آنها تاکید کردند که گزینه مقاومت در تمامی اشکال آن، تنها راه مقابله با دشمن صهیونیستی باقی خواهد ماند و این سلاح بر اساس قوانین بین‌المللی مشروع است و نسل به نسل به ارث خواهد رسید تا آزادی کامل محقق شود.

این گروه‌ها همچنین رویداد‌های اخیر در سازمان ملل (هنگام سخنرانی نتانیاهو) را «دلیلی آشکار بر فروریختن روایت صهیونیستی» در برابر ایستادگی ملت فلسطین دانستند.

در سالگرد طوفان الاقصی این گروه‌ها، توده‌های مردم عرب و مسلمان را فراخواندند تا «پیشگام شوند» و در حمایت از فلسطین و مقاومت و یاری مردم فلسطین و در اعتراض به «جنایات نسل‌کشی و هولوکاستی که توسط ماشین سرکوبگر صهیونیستی مرتکب می‌شود»، به خیابان‌ها، میدان‌ها و شهر‌ها بیایند.

این گروه‌ها همچنین به تمامی جبهه‌های پشتیبانی در یمن، لبنان، عراق و ایران درود فرستادند و مواضع ثابت و اصولی آنها را ستودند. آنها به روح شهدای بزرگ، در راس آنها: سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین، محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید، محمد سعید ایزدی و تمامی شهدایی که در میدان‌ها و جبهه‌های مقابله، حمایت و پشتیبانی به شهادت رسیدند، درود فرستادند.

همچنین، گروه‌های فلسطینی برای روح رهبران طوفان و طراحان این حماسه قهرمانانه بزرگ، آمرزش طلبیدند، و بیانیه‌ی خود گفتند: «در راس آنها فرماندهان اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد الضیف و فهرست بلندی از رهبران ملت ما و نماد‌های ملی از تمامی گروه‌های مقاومت فلسطین، که تاریخ، قهرمانی‌ها و سرگذشت آنها را با حروفی از نور خواهد نوشت.»

منبع: المیادین

برچسب ها: مقاومت فلسطین ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
ترکیه: هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند جنایتی بزرگتر از نسل‌کشی اسرائیل در غزه مرتکب شود
حملات پهپادی یمن به ایلات در اراضی اشغالی
حماس: در مذاکرات آتش‌بس غزه برای غلبه بر همه موانع تلاش می‌کنیم
۲ شهید در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان
نسل‌کشی در غزه؛ قتل‌عام ۶۶ هزار فلسطینی طی دو سال
شکست در غزه؛ ۷ اکتبر پایان افسانه شکست ناپذیری اسرائیل + فیلم
تحلیل رهبر معظم انقلاب از شکست غیرقابل ترمیم اسرائیل در عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۴
صددرصد صحیح است
جرات سفر ندارند .صهیونیست ها
۰
۰
پاسخ دادن
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
آخرین اخبار
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
احتمال مخالفت مجارستان و اسلواکی با تحریم‌های جدید روسیه
نوبتی شدن استفاده از ماسک اکسیژن نوزادان در غزه
طراح برجسته القاعده در حمله آمریکا در سوریه کشته شد
خرید سوخو‑۳۵ و تاثیر آن بر قدرت هوایی ایران
شرط حماس برای تحویل پیکر «یحیی سنوار» در ازای آزادی اسرا
کشور‌های عربی در صورت پایان جنگ به توافق صلح با اسرائیل می‌پیوندند
هفتم اکتبر روز سیاه تاریخ افغانستان؛ حمله آمریکا به افغانستان ظالمانه بود
انتقال حسین کارنیل، ستاره جوان افغان، به فوتبال اسپانیا
دیدار کاردار قطر با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل
رکوردشکنی طلای جهانی: قیمت هر اونس از ۴ هزار دلار عبور کرد
کمک‌های فوری دانمارک به زلزله‌زدگان افغانستان
خون شهدا از افغانستان تا غزه، پرچم عزت امت اسلامی را برافراشت + فیلم
محفل باشکوه انس با قرآن با حضور قاریان مهاجر افغانستانی + فیلم
صدور مجوز طالبان برای شرکت ازبکستانی در پروژه گازی افغانستان
هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی افغانستان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
تأکید ایران بر حضور قانونمند اتباع خارجی و بازگشت آبرومندانه مهاجرین
تأکید مالزی و پاکستان بر تعامل با طالبان در مبارزه با تروریسم
فرستادگان ترامپ وارد شرم الشیخ شدند
تأکید رئیس طالبان بر اجرای شریعت و اطاعت از وی در نشست قندهار
اعزام تیم پهلوانی افغانستان به مسابقات بین‌المللی مصر
یمن با پایداری مقابل آمریکا، تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل شد
گزارش محرمانه آمریکا: رسیدگی به تخلفات اسرائیل سال‌ها زمان می‌برد
افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
توهم قدرت در تل‌آویو، واقعیت اقتدار در تهران
نتانیاهو: به اقدامات خود برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه می‌دهیم
ملونی در رابطه با جنگ غزه به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی شده است
حماس: حتی یک لحظه هم به اسرائیل اعتماد نداریم