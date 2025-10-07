فرمانده انتظامی خوزستان از توزیع بیش از ۳۰ میلیارد ریال اقلام مصرفی و لوازم التحریر بین اقشار آسیب پذیر توسط موسسات مردم نهاد تحت نظارت پلیس خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر گفت: با استعانت از خدای متعال در طول هفته انتظامی و با همکاری موسسات مردم نهاد تحت نظارت فرماندهی انتظامی استان خوزستان؛ بیش از ۳۰ میلیارد ریال اقلام معیشتی و فرهنگی به یاد شهدای امنیت انتظامی استان (طرح سردار شهید لطفی) توزیع گردید.

او افزود: موسسات مردم نهاد امروزه به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌های غیردولتی، نقش مهمی در رفع مشکلات متعدد معیشتی، شغلی، حمایتی، آموزشی و... در سطح کشور خصوصا در استان خوزستان بر عهده دارند.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: برابر قانون یکی از مراجع صدور مجوز بر عهده پلیس هر استان می‌باشد؛ که در سطح خوزستان تا کنون برای ۸۲ موسسه مجوز صادر گردیده که در مجموع تعداد ۴۷ هزار نفر مددجو تحت حمایت موسسات دارای مجوز از فرماندهی انتظامی استان خوزستان قرار گرفته‌اند.

