باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در جریان بازدید «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران، گفت: در نیمه نخست امسال با انجام پروژه‌های مختلف در چهار محور، تولید و مصرف آب تهران ۶۵ میلیون مترمکعب با مدیریت مصرف و اقدام‌های فنی کاهش یافت.

وی ارتقای ظرفیت و توان تصفیه و ذخیره‌سازی، نوسازی و بهسازی شبکه آبرسانی، هوشمندسازی و مدیریت بهینه و بهبود مدیریت مصرف را محور‌های چهارگانه پروژه‌های افزایش پایداری شبکه آبرسانی تهران و گذر از شرایط کم‌آبی در تابستان امسال دانست و خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان با برنامه‌ها و اقدام‌های آبفای استان تهران در مدیریت مصرف آب موجب شد شمار مشترکان خوش‌مصرف تهران از ۲۹ به ۳۴ درصد افزایش و در مقابل شمار مشترکان پرمصرف از ۶۴ به ۶۱ درصد و شمار مشترکان بدمصرف از هفت به پنج درصد کاهش یابد.

افزایش ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب تهران

اردکانی یکی دیگر از اقدام‌های موثر در گذر از شرایط سخت کم‌آبی تهران در تابستان امسال را تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران اعلام و خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت تامین آب تهران از این سد افزایش یافته است و در آینده‌نزدیک ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه دیگر ظرفیت جدید تامین آب از سد طالقان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با این حال، کلید رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب تهران را مدیریت مصرف و استمرار همکاری شهروندان در این زمینه اعلام و خاطرنشان کرد: در شرایطی که سرانه آب تجدیدشونده در کشور ۱۲۲۷ مترمکعب به ازای هر نفر در سال است، این میزان در استان تهران با احتساب دو سد طالقان و لار ۳۵۰ مترمکعب و بدون احتساب این دو سد فقط ۱۸۰ مترمکعب است که به مفهوم کمبود مطلق آبی از آن یاد می‌شود.

مدیرعامل آبفای تهران با بیان این نکته که همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب موجب شده است میزان مصرف روزانه آب در تهران به اندازه کل مصرف روزانه شهری نظیر یزد کاهش یابد، گفت: این آمار نشان‌دهنده اهمیت بالای همراهی شهروندان در موضوع مدیریت مصرف آب است و در این میان، بانوان به عنوان کلیددار مدیریت مصرف آب در منازل نقش مهمی برعهده دارند.

اردکانی با قدردانی از حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در شرکت آبفای استان تهران، به فعالیت‌های این شرکت در جهت آگاه‌بخشی و همراه ساختن بانوان تهرانی با فعالیت‌ها و برنامه‌های مدیریت مصرف آب اشاره و بر آمادگی برای تقویت این برنامه‌ها و همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت بانوان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب تاکید کرد.

منبع: مشرکت آب و فاضلاب استان تهران