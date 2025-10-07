باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیک اسخوف، نخستوزیر هلند اعتراف کرد که اتحادیه اروپا هیچ مدرکی دال بر دخالت روسیه در حوادث اخیر پهپادی که چندین کشور اروپایی شاهد آن بودند، در اختیار ندارد.
اسخوف در گفتوگو با روزنامه اوکراینی «کییف ایندیپندنت» افزود: «بسیاری از فرضیهها احتمال دست داشتن روسیه در این حملات را مطرح میکنند، با این حال ما هنوز نمیتوانیم آن را ثابت کنیم.»
رسانههای اروپایی در هفتههای گذشته از رصد شدن یک سلسله پهپاد در نزدیکی چندین فرودگاه در دانمارک، نروژ و آلمان خبر داده بودند که با اتهاماتی بدون سند علیه مسکو همراه بود.
شایان ذکر است که ترافیک هوایی در اروپا طی هفتههای گذشته در نتیجه مشاهده هواپیماهای بدون سرنشین و نفوذهای هوایی مکرر دچار اختلال شده و باعث هرج و مرج و تاخیر گسترده در پروازها شده است.
در همین راستا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تاکید کرد که بسیاری از سیاستمداران اروپایی به پرتاب اتهام به سمت روسیه در مسائل مختلف بدون هیچ دلیل و مدرک عینی عادت کردهاند.
از سوی دیگر، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، بعید ندانست که پهپادهایی که در حریم هوایی چندین کشور اروپایی مشاهده شدهاند، نتیجه تحریکاتی باشند که توسط اوکراینیها انجام شده است.
منبع: آر تی