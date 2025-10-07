باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار تایباد از صادرات ۷۷۶ هزار قطعه جوجه یک‌روزه بومی گوشتی و ۴۵۷ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار از مرز دوغارون این شهرستان به افغانستان در نیمه نخست امسال خبر داد.

حسین جمشیدی اعلام کرد: صادرات جوجه‌های گوشتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و در قالب ۳۳ کامیون به ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی افزود: صادرات مرغ تخم‌گذار نیز نسبت به پارسال ۱۲ درصد رشد داشته و ارزش آن بیش از ۹۶۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرماندار تایباد خاطرنشان کرد: محموله‌های صادراتی از استان‌های مازندران، گلستان و خراسان رضوی بارگیری شده و ۷۰ درصد آن‌ها از طریق مرز دوغارون به سمت هرات و بازارهای هدف افغانستان ارسال می‌شود.

جمشیدی با اشاره به اینکه دوغارون نخستین دروازه ورود دام و فرآورده‌های دامی به افغانستان است، تصریح کرد: برای تمامی محموله‌های صادراتی گواهی بهداشتی صادر شده و در صورت مشاهده تخلف، مجوزی برای ورود و خروج صادر نمی‌شود.

شهرستان تایباد با ۱۵۱ هزار نفر جمعیت در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده و گذرگاه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری این شهر قرار دارد.