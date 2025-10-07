باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام سید عباس عراقچی که امروز (سه شنبه) در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر در وزارت راه و شهرسازی قرائت شد، آمده است: بشر در سیر تکاملی خود زمانی متمدن شناخته شد که امکان انتخاب، ایجاد و توسعه سکونتگاه‌ها را پیدا کرد و در مکانی مناسب اسکان یافت. اگر صد‌ها سال پیش اسکان بشر و شهرنشینی با شکلی ابتدایی و ملاحظاتی ساده همراه بود، امروز برای برخورداری از سکونتگاه‌های مناسب می‌بایست ده‌ها و بلکه صد‌ها متغیر را مورد توجه قرار داد؛ لذا مدیریت شهر‌ها و سکونت گاه‌های بشری با رویکرد‌های سنتی دیگر امکان پذیر نیست.

در ادامه پیام آمده است: از سوی دیگر، تحولات جهانی به‌ویژه آنچه در مورد این کره خاکی در حال اتفاق است، ما را ناگزیر از توجه به متغیر‌هایی می‌کند که تا چند دهه قبل توجه چندانی به آنها نمی‌شد. تغییرات آب و هوایی، تخریب گسترده منابع طبیعی و تنوع زیستی و آلودگی‌های گسترده به همراه بلایای طبیعی، چون سیل، زلزله و طوفان‌های گرد و غبار برای کشوری، چون ما با اقلیمی خشک و کم‌آب که در معرض خشکسالی‌های شدید و پیاپی نیز قرار دارد، الزامات جدیدی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: همچنین آلودگی‌های مختلف ناشی از سوء مدیریت پسماندها، سوخت و سیستم‌های حمل و نقلی ناکارآمد، از جمله مهمترین مسائلی هستند که در یک مدیریت کارآمد شهری می‌بایست توجه ویژه‌ای به آنها نمود.

پیام عراقچی می‌افزاید: جهان امروز برای برون رفت از این چالشها، تغییر الگو‌های رفتاری در تولید و مصرف، بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و پایدار به‌ویژه در بخش‌های صنعت حمل و نقل و مصارف خانگی و حرکت به سوی اقتصادی چرخشی بر پایه مدیریت کارآمد پسماند‌ها و منابع آبی و استفاده مجدد از این منابع را توصیه می‌کند؛ سیاستگذاری و سرمایه گذاری مناسب برای حرکت به سوی این اهداف به عنوان شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی کشور‌ها شناخته می‌شود.

وی افزود: با این حال در یک نگاه کلان، حیات شهری ما نمی‌تواند به دور از مدیریت صحیح مناطق پیرامونی شهر‌ها باشد. شهر‌ها بخشی لاینفک از اکوسیستم پیرامونی خود هستند. هم بر آنها اثر می‌گذارند و هم از آنها تاثیر می‌پذیرند. آنچه امروز به عنوان آلودگی هوا، طوفان‌های گرد و غبار یا فرونشست زمین شاهد هستیم، علاوه بر چالش‌های درون‌شهری، ریشه در استفاده و مدیریت ناصحیح مناطق پیرامونی شهر‌ها و منابع آبی دارد و این مساله مستلزم در پیش گرفتن رویکردی جامع و سیاست‌های همه‌جانبه یکپارچه و منسجم است.

این پیام می‌افزاید: علاوه بر این توسعه اجتماعی و اجرای سیاست‌های اجتماعی عادلانه در محیط‌های شهری مناسب با هدف جلوگیری از مساله حاشیه نشینی در شهر‌ها و مقابله با زمینه‌های رشد جرائم، از جمله دیگر موضوعات مهمی است که تمدن امروز بشر ناگزیر از بذل توجه ویژه به آنها است.

وی تاکید کرد: در این مسیر، قطعا نقش پژوهش و نوآوری فناوری‌های جدید سازگار با محیط زیست و تامین سرمایه و اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها را نمی‌توان از قلم انداخت. اگرچه بخشی از نوآوری ها، فناوری‌ها و سرمایه‌های مورد نیاز با کمک شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی- تحقیقاتی ایرانی قابل حصول است، اما حل این مشکلات که بعضا از محدوده مرز‌های ملی کشور‌ها نیز فراتر می‌رود مستلزم حمایت و همکاری‌های بین المللی گسترده است.

عراقچی در این پیام افزود: قطعا از سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن و همچنین کشور‌های دوست انتظار داریم با همکاری علمی و فناورانه و تامین منابع مالی، ایران را در تلاش برای نیل به این اهداف که با چالش‌های غیرمنصفانه ناشی از تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه مواجه است، یاری رسانند.

وی ادامه داد: در این راستا دولت چهاردهم به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دیگر اعضای هیات دولت کوشیده است ضمن ارزیابی نیاز‌ها و چالش‌های کشور، توجه ویژه‌ای نیز به استفاده از تجربیات و دستاورد‌های بین المللی و ارتقای همکاری‌ها با دیگر کشور‌ها و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد از جمله برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) در همه ابعاد توسعه شهری داشته باشد.

در خاتمه این پیام آمده است: ما به عنوان وزارت امور خارجه خرسند هستیم در تسهیل اجرای این تلاش‌ها در کنار وزارت راه و شهرسازی قرار داریم و موفقیت در نیل به این اهداف و ایجاد محیطی امن، سالم و پایدار برای زندگی همه آحاد ملت ایران در گرو تلاش‌های همه ما است.

این مراسم با حضور و سخنرانی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان، آقای استفان پریزنر رئیس دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، خانم روسانو مدیر مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا و پخش پیام‌های خانم آناکلودیو روسنباخ معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی هبیتات برگزار شد.