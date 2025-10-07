امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و  ۷۸۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴
