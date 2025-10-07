باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان