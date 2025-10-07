رئیس فدراسیون بسکتبال از آغاز ساخت کمپ تخصصی تیم‌های ملی بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون بسکتبال؛ سومین نشست کارشناسی فدراسیون بسکتبال امروز (سه‌شنبه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. مسئولان این فدراسیون در جلسات پیشین خود با کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، مکلف شدند در مباحثی، چون ایجاد سخت‌افزار، جذب اسپانسر، افزایش اعزام‌های بین‌المللی، اجرای فرآیند استعدادیابی در سنین پایه و همکاری با آموزش و پرورش اقدامات سازنده‌ای را انجام دهند.

این مصوبات در حالی در نشست فعلی مرور شد که جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال خبر از عملیاتی شدن بخش عمده‌ای از آنها را داد.

بر این است قرار است هفته آینده کار احداث کمپ تخصصی تیم‌های ملی بسکتبال در مجموعه ورزشی آزاد آغاز شود. داوری در این خصوص گفت: با مساعدت وزارت ورزش و جوانان زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع در اختیار ما قرار گرفته تا کمپ تخصصی تیم‌های ملی بسکتبال سه و پنج نفره را احداث کنیم. این کمپ شامل هتلینگ، سالن و تمامی سخت‌افزار مختص این رشته است و خاکبرداری آن از هفته آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که ما درصددیم تا یک سالن هم در شهر قدس بسازیم.

وی همچنین به اجرای طرح استعدادیابی در سنین پایه نیز اشاره کرد و افزود: فرآیند استعدادیابی به صورت سیستماتیک و با استفاده از هوش مصنوعی در دست اجرا است. پشتوانه‌سازی تیم‌های ملی ما تا سال ۲۰۳۲ انجام شده و در حال حاضر آمار قابل ملاحظه‌ای از مستعدین را در اختیار داریم. در گذشته شرایط به این صورت بود که از بین ٢٠ نفر، ١٢ نفر را انتخاب می‌کردیم، اما در حال حاضر از بین ٣٠٠ نفر، تیم‌های پایه را گزینش می‌کنیم.

وی همچنین به ملزم بودن تمامی هیات‌های بسکتبال استانی برای شرکت در رقابت‌های المپیاد سراسری که به زودی برگزار می‌شود اشاره داشت و تاکید کرد: رایزنی‌ها برای برگزاری مسابقات پنج نفره با آموزش و پرورش در سطح مدارس و آموزشگاه‌ها نیز در جریان است. بسکتبالی‌ها اخیرا با یکی از گروه‌های خودروسازی به توافق رسیدند تا پشتیبانی مالی لازم را برای افزایش اعزام‌های بین‌المللی خود داشته باشند.

با توجه به این که دوره چهار ساله ریاست جواد داوری اواخر سال جاری به اتمام می‌رسد، او از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد که قرارداد سرمربی یونانی تیم ملی بزرگسالان مجددا تمدید شود تا در دوران سرپرستی فدراسیون، تغییرات مدیریتی مانع از موفقیت تیم ملی برای شرکت در مسابقات جام جهانی نشود.

از دیگر موضوعاتی که در جلسه کارشناسی فدراسیون بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفت بررسی وضعیت تیم‌های ملی بسکتبال سه نفره کشورمان برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بود.

برچسب ها: فدراسیون بسکتبال ، وزیر ورزش و جوانان
