به مناسبت هفته نیروی انتظامی پویش خرید امن با شعار ایمن خرید کن ، آسوده زندگی کن از امروز توسط پلیس فتای آذربایجان شرقی در استان اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - سرهنگ اکبر محمد جعفری رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد جرایم سایبری در استان در حوزه جرایم مالی و اقتصادی است گفت: هدف از برگزاری پویش خرید امن آموزش روش‌های امن خرید‌های اینترنتی ، آسیب‌ها و جرایم مختلف این حوزه است. 

وی از شهروندان خواست در خرید‌های اینترنتی قبل از دریافت کالا به هیچ وجه مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند و در صورت چنین پیشامدی مراتب را به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰  مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند تا در اسرع وقت به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی شود.

برچسب ها: برگزاری پویش ، پلیس فتا
