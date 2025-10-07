در هفتمین نشست «فرمت مسکو»، وزیر خارجه طالبان با تشکر از روسیه به دلیل به رسمیت‌شناختن این گروه، خواستار همکاری منطقه برای نابودی داعش شد. در مقابل، مقامات روسی از مخالفت طالبان با ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در افغانستان استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست مشورتی «فرمت مسکو» با تأکید بر خوش‌بینی کشورهای منطقه به عملکرد طالبان در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، خواستار همکاری مشترک برای نابودی گروه‌های تروریستی خارج از افغانستان شد و از روسیه به دلیل به رسمیت شناختن طالبان تقدیر کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی خود تأکید کرد که شرکت‌کنندگان در این نشست نسبت به دستاوردهای طالبان در مبارزه با تروریسم و تولید مواد مخدر ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. متقی این نشست را فرصتی مناسب برای کشورهای منطقه جهت توسعه همکاری‌ها و شنیدن دیدگاه‌های یکدیگر خواند.

نماینده طالبان با اشاره به چهار سال حکومت این گروه ادعا کرد که در این مدت هیچ حادثه‌ای که امنیت کشورهای منطقه را تهدید کند، رخ نداده است. وی همچنین گفت که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان مستقر نیستند و در خارج از این کشور قرار دارند و حکومت طالبان خواستار همکاری سایر کشورها برای نابودی آن‌هاست.

در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با متقی ضمن خوش‌آمدگویی، از تلاش‌های حکومت طالبان برای ایجاد ثبات، مبارزه با تروریسم و کاهش کشت مواد مخدر تقدیر کرد. وی بر آمادگی روسیه برای همکاری همه‌جانبه در مبارزه با قاچاق، تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تأکید نمود.

افزون بر این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در این نشست اعلام کرد که طالبان به صراحت مخالفت خود را با ایجاد هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک این کشور اعلام کرده است.

