وزیر امور خارجه کشور ضمن تأکید بر ناکافی بودن رویکرد‌های سنتی در مدیریت شهرها، خواستار همکاری گسترده بین‌المللی و حمایت مالی سازمان ملل و کشور‌های دوست برای غلبه بر چالش‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - عباس عراقچی  وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر، که با حضور مقامات عالی‌رتبه از جمله وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت که تحولات جهانی و بحران‌های اقلیمی، الزامات جدیدی را بر شهرسازی تحمیل کرده است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد که شهرنشینی مدرن نیازمند در نظر گرفتن صد‌ها متغیر است و مدیریت شهر‌ها دیگر با روش‌های گذشته میسر نخواهد بود.

وی به چالش‌های کلیدی اشاره کرد:بحران‌های زیست‌محیطی: تغییرات اقلیمی، تخریب منابع طبیعی، و آلودگی‌های گسترده، به‌ویژه برای کشوری مانند ایران با اقلیم خشک، نیازمند واکنش جدی است.مدیریت پسماند و حمل و نقل: ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل و سوءمدیریت پسماند‌ها از مسائل مهمی هستند که باید در مدیریت شهری مورد توجه ویژه قرار گیرند.

او بیان کرد: حرکت به‌سوی اقتصاد چرخشی مبتنی بر بهره‌گیری مجدد از منابع و انرژی‌های پاک، به‌عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشور‌ها توصیه می‌شود.

وی  با اشاره به معضلاتی مانند آلودگی هوا و فرونشست زمین، ریشه بسیاری از مشکلات شهری را در استفاده و مدیریت ناصحیح مناطق پیرامونی شهر‌ها و منابع آبی دانست. او خواستار اتخاذ رویکردی جامع، یکپارچه و منسجم برای حل این مسائل شد که فراتر از مرز‌های درون‌شهری باشد.

او همچنین با توجه به توسعه اجتماعی عادلانه و مقابله با حاشیه‌نشینی و زمینه‌های رشد جرم و جنایت، به عنوان مولفه‌هایی مهم برای تمدن امروز برشمرده شد.

وزیر امور خارجه به  نقش پژوهش، نوآوری و فناوری‌های سازگار با محیط زیست را حیاتی دانست و افزود که هرچند بخشی از این نیاز‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل تأمین است، حل مشکلات فعلی نیازمند حمایت و همکاری‌های بین‌المللی گسترده است.

وی تصریح کرد: «قطعاً از سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن و همچنین کشور‌های دوست انتظار داریم با همکاری علمی و فناورانه و تأمین منابع مالی، ایران را در تلاش برای نیل به این اهداف که با چالش‌های غیرمنصفانه ناشی از تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه مواجه است یاری رسانند.»

وزیر امور خارجه  تأکید کرد که وزارت امور خارجه در تسهیل اجرای برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و ارتقای همکاری‌ها با سازمان‌هایی نظیر برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، در کنار این وزارتخانه قرار دارد.

