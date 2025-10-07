تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور گفت: از ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ فقره ازدواج در شش ماهه نخست امسال، بیشترین ثبت ازدواج در استانهای تهران با ۲۸ هزار و ۲۷۳ فقره ازدواج ، خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۲۶ فقره و استان خوزستان با ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج بعمل آمده است . همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق ثبت گردیده که بیشترین فراوانی در استان های تهران با ۱۵ هزار و ۲۰۶ فقره،  خراسان رضوی با ۹ هزار و ۳۲۱ فقره و  خوزستان با ۵ هزار و ۵۱۹ فقره بوده است .کمترین میزان طلاق در مدت مذکور در استان ایلام با تعداد ۴۵۳ مورد ثبت شده است .

وی افزود: در شش ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج و ۹۳ هزار و ۲۵۴ فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده و در مقایسه با شش ماهه نخست امسال میزان ازدواج های ثبت شده حدود ۴ درصد و طلاق‌های ثبت شده نیز حدود ۳ و نیم درصد در نیمه ابتدایی امسال کاهش یافته اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بیشترین فراوانی ازدواج زنان در سنین ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سال به ثبت رسیده و بیشترین فراوانی ازدواج مردان به ترتیب در سنین ۲۶ و ۲۷ و ۲۵ سال ثبت شده است و در خصوص طلاق‌های ثبت شده برای زنان بیشترین فراوانی در سنین ۳۶ و ۳۵ و ۳۴ سال و برای مردان در  محدوده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال ثبت گردیده است. همچنین تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

 
منبع: صداوسیما
برچسب ها: آمار ازدواج ، ازدواج و طلاق
خبرهای مرتبط
افزایش آمار ازدواج در سنین بالا + فیلم
ثبت بیش از ۳۲ هزار ازدواج برای افراد بالای ۵۰ سال
ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به پایگاه ثبت احوال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
صدور گواهینامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله وارد فاز اجرایی شد
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
آخرین اخبار
خط تلفن مزاحمین اورژانس و آتش نشانی قطع شد
ثبت ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج در شش ماه اول سال
تنها ۳۷ درصد از خودروهای پلاک‌ تهران در پایتخت معاینه فنی می‌گیرند
دادستان کل کشور: عزم دستگاه قضا تعقیب کیفری و مطالبه خسارت از عاملان جنگ ۱۲ روزه است
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
تهران نیازمند یک مجموعه قوی در حوزه گردشگری است
سامانه فوریت‌های اداری به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج
آقامیری: اختلاف نگاه به زن در سیاست‌های کلان برخی مسئولین با اندیشه و راهبرد رهبری، نگران‌کننده است
صدور گواهینامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله وارد فاز اجرایی شد
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی استان تهران
نظر چمران درباره حضورش در انتخابات شورای هفتم
اجرای برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۴۴ نقطه از پایتخت
برگزاری چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین
هوای تهران در شرایط نارنجی
اطلاعیه سازمان حج و زیارت در خصوص پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع
پلیس امنیت اقتصادی نیازمند اختیارات بیشتر است
تهران نه فقط پایتخت جمهوری اسلامی، بلکه قلب تپنده ایران است
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
موحدی: کاهش تعرفه گمرکی برای واردات کالا‌ها ضرورت دارد
استاندار تهران: بخش خصوصی رقیب نیست، شریک دولت است
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال