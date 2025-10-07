آرمانی به روایت تاریخ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0686\u0641\u06cc\u0647\u00bb \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0648\u0634 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0644 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n