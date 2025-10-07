باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آرمانی به روایت تاریخ + فیلم

خیابان‌های اروپا و آمریکا با یک نماد فلسطینی به صحنه همبستگی جهانی برای غزه تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «چفیه» نمادی بر روی دوش تظاهرکنندگان،  مقاومت را از فلسطین به کل جهان منتقل کرده است. 

 

