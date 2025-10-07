باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: در ۶ ماهه گذشته بیش از ۱ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر مسافر از استان گیلان به مقاصد مختلف جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده بیش از ۲۸۱ هزار مورد صورت ‌وضعیت توسط شرکت‌های مسافری صادر شده است

علی حدادی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۳۰۱ هزار مسافر توسط وسیله نقلیه اتوبوس، ۸۴۴ هزار نفر با وسیله نقلیه مینی‌بوس و۶۲۵ هزار نفر نیز با وسیله نقلیه سواری از استان به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا شده‌اند، گفت: ۱۴۲شرکت مسافربری در استان گیلان در حال خدمات ‌رسانی به مردم و مسافران است.

حدادی فعالیت ۱۰ پایانه عمومی مسافربری در استان گیلان را یادآور شد و تصریح کرد: بیش از ۳ هزار ناوگان مسافر در استان گیلان در حال خدمات‌ رسانی به مردم و مسافران هستند.

وی خاطر نشان شد: مردم و مسافران می‌توانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا دراسرع ‌وقت در گروه‌های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.

