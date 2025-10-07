باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: مزاحمتهای مکرر کاربران در جلسهای با حضور نمایندگانی از دستگاههای ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: مزاحمتهای تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه میشود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرسهای واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می شود؛ از این رو به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاههای مذکور به شهروندان یادآوری میشود.
نیکوکار با اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: بر اساس قانون یادشده در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از دریافت فهرست شماره تلفنهای مزاحم در مرداد امسال مشخص شد برخی از آنها در یک ماه مکرر بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاههای مذکور اختلال ایجاد کردهاند؛ از این رو حسب قانون خطوط تلفن افراد یادشده قطع شد.
منبع: قوه قضاییه