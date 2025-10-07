باشگاه خبرنگاران جوان - اول مهرماه که فرا می‌رسد؛ دانش آموزان خود را برای یک سال تحصیلی آماده می‌کنند. اما در حالی به نیمه مهرماه رسیدیم؛ که هنوز برخی از دانش آموزان بدون کتاب به مدرسه می‌روند. به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از دانش آموزان برخی مدارس هنرستان در محله گوهردشت شهرستان کرج استان البرز از داشتن کتاب محروم هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما دهه ۶۰‌ای‌ها در دو شیفته و سه شیفته و نیمکت‌های ۴ نفره روز اول مهر با کتاب به مدرسه می‌رفتیم. ولی در سال ۱۴۰۴ روز ۱۵ مهرماه هنوز به بچه‌های ما در هنرستان ناحیه ۳ در محله گوهردشت شهرستان کرج استان البرز کتاب ندادند و معلم‌ها بدون کتاب تدریس نمی‌کنند. هیچ کس پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

